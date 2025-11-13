Los 35 años de la estación de autobuses de Zamora: así fue su inauguración en 1990 y su remodelación diez años después
La infraestructura, obsoleta a todas luces, afronta un nueva rehabilitación para volverse moderna y funcional
Justo cuando la Junta de Castilla y León ha licitado la redacción del proyecto y la asistencia técnica a la dirección de las obras de la estación de autobuses de Zamora, se cumplen 35 años de la inauguración de la infraestructura y 25 de su remodelación. Con un plazo de ejecución para la redacción del proyecto de tres meses, Zamora contará a medio plazo con una infraestructura moderna, funcional y adaptada a las necesidades actuales de los viajeros.
La nueva terminal se levantará sobre la parcela que ocupa el actual edificio, construido en 1990, y supondrá una transformación completa del espacio. El nuevo diseño contempla un edificio de una sola planta, que permitirá eliminar desniveles y barreras arquitectónicas, ofreciendo accesos directos entre las zonas de espera y las dársenas, y garantizando una circulación más cómoda y segura para los usuarios. Nada que ver con esa vieja estación de autobuses que el entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Posada, inauguraba en diciembre de 1990, hace ahora 35 años.
El proyecto prevé también la reordenación de las dársenas, la creación de una zona de espera exterior cubierta, la renovación integral de la imagen arquitectónica y la construcción de un aparcamiento y una zona comercial en superficie, aprovechando parte de la huella del edificio actual.
Una obra que nació con deficiencias
La entonces recién estrenada estación de autobuses de Zamora nación entre polémica por las deficiencias que presentaba cuando se tomó la decisión de inaugurarla. Prueba de ello fueron las quejas del colectivo de comerciantes instalados en el edificio, tal y como recoge la información del momento:
Por el contrario, la nueva estación incorporará criterios de máxima eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. Contará con una envolvente térmica de alto rendimiento, sistemas de climatización eficientes, carpinterías aislantes y una cubierta térmicamente protegida, reduciendo el consumo energético y las emisiones.
Además, dispondrá de una gestión centralizada de los sistemas de control, que permitirá automatizar accesos, regular el flujo de viajeros y optimizar el estacionamiento de autobuses, mejorando la operatividad del conjunto.
Una primera remodelación hace 25 años
Hace justo 25 años la estación de autobuses de Zamora también recibía visita institucional para conocer sus obras de modernización, mejora y acondicionamiento. Por aquella época, en el año 2000, la financiación de la Junta para la rehabilitación alcanzó los 760.000 euros. El entonces consejero de Fomento, Antonio Silván, y la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, fueron los encargados de "reinaugurar" unas instalaciones "modernas y accesibles que apuestan por una racionalización de los servicios», apuntó Silván.
Las obras, muy lejanas ya en el tiempo, consistieron en la pintura de la infraestructura así como la mejora de la accesibilidad. En la planta principal, también se acondicionaron los servicios mejorando sus distribuciones interiores. En lo que se refiere a la planta inferior, su reforma incluyó un vestíbulo dotado con servicios y mobiliario urbano. La oferta de prestaciones en los casi 10.000 metros de la parcela se amplió con la instalación de otra cafetería y la mejora de la consigna.
ASÍ FUE LA INAUGURACIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN EN EL AÑO 2000
