Los zamoranos jugarán más de 18 millones de euros para intentar atrapar el Gordo de Navidad

Loterías ha consignado 91.612 billetes valorados en 18.322.400 euros para la provincia de Zamora de cara al Sorteo Extraordinario de Navidad del próximo 22 de diciembre. El organismo nacional de loterías calcula que cada zamorano gastará una media de 110,49 euros en décimos, cantidad que está por debajo de los 121 euros de media autonómica, pero bastante por encima de los 76 euros de media nacional.

Zamora se encuadra entre las provincias que menos juega de Castilla y León, aunque supera a Salamanca y Valladolid, que no llegan a los cien euros por habitante. Soria se destaca de nuevo en cabeza como la provincia con mayor afición a la cantinela de los niños de San Ildefonso, ya que se ha consignado una media de 285 euros por cada soriano. Evidentemente, estas cifras esconden "trampas", porque Soria es una provincia donde el Gordo ha caído varias veces y, por tanto, los décimos de la capital del Duero se venden por toda España.

Sea como fuere la Onlae no es demasiado optimista con el comportamiento lotero de Zamora de cara a este sorteo. De hecho, la consignación es inferior a lo realmente vendido en el sorteo del año pasado, que fueron 92.429,6 billetes, valorados en 18.485.920 euros. Y eso que estas ventas del año pasado suponían un crecimiento del 4,06% con respecto al anterior, 2023, en la línea de lo ocurrido en el conjunto de Castilla y León, que tuvo un crecimiento del 4,34%.

Todo sea por intentar conseguir que caiga el Gordo, que no se puede decir que no haya tocado a la provincia de Zamora, pero siempre con una cifra de billetes muy limitada, de tal forma que nunca ha dejado la lluvia de millones que riega los lugares donde es un número íntegro o bien un número importante de series las que coinciden con en primer premio.

Así, en Zamora capital el Gordo ha caído tres veces, en 2018, 2020 y 2023, siempre con unos pocos décimos, lo mismo que ocurrió en 2018 en Puebla de Sanabria y Quiruelas de Vidriales. En El Niño tampoco ha habido mucha suerte, con un primero en Santovenia en 2021.

Presentación oficial

Todos estos datos se han conocido en la presentación del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025, protagonizado por el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro. Este apeló al lema de este año, "El sorteo que nos une", apoyado en una campaña publicitaria basada en “una historia con forma de cuento de navidad donde, como una gran metáfora impregnada de romanticismo y espíritu navideño, se resaltan a través de los sentimientos las cosas más importantes en la vida. Porque la Lotería de Navidad representa un sentimiento que se expresa a través de cada décimo que se comparte, de cada persona de la que nos acordamos cuando tenemos un décimo en nuestras manos”.

Para el Sorteo de Navidad de este 2025, que se celebrará el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, se han puesto a la venta 198 millones de décimos. La emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios (70 millones más que el pasado año).

El primer premio, conocido popularmente como el Gordo de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie (400.000 euros por décimo), mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).

Los décimos de este año están ilustrados, como es habitual, con una obra del Museo Nacional del Prado. En concreto, se trata de La Natividad de la Virgen, de Juan García de Miranda. La elección de este cuadro pone de manifiesto, una vez más, la estrecha colaboración entre Loterías y el Museo del Prado en su afán por acercar la cultura al conjunto de la ciudadanía.

Compromiso con la sociedad

El presidente de Loterías también ha recordado el compromiso de esta empresa pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, con la sociedad española. De hecho, ha recordado que “Loterías mantiene la razón de ser que la legitima como empresa pública desde el siglo XVIII: aportar un beneficio al conjunto de ciudadanía”.

Jesús Huerta ha recordado que Loterías trabaja a través de su acción social para “corregir desigualdades, colaborar en la redistribución de la riqueza, ayudar a las personas vulnerables o hacer más accesible la cultura. Cada año ayudamos a más de un millón de personas vulnerables, colaboramos con el deporte base y ponemos en marcha iniciativas que acercan la cultura a los ciudadanos. Es nuestra pequeña aportación a la ingente cantidad de recursos que aporta el Estado para seguir progresando y avanzando como sociedad”.