Las reclamaciones de Facua para pedir la devolución de la tasa de basuras en Zamora no altera los planes municipales sobre ese tributo
El alcalde admite que no tienen intención de cambiar el gravamen hasta que no se fijen criterios a nivel autonómico o nacional
El anuncio de la asociación de consumidores Facua de asesorar a quien quiera reclamar la devolución de la tasa de basuras en Zamora y otras ciudades por no ajustarse a lo que marca la directiva europea en la materia no va a hacer mover ficha al Ayuntamiento.
El alcalde ha explicado que su postura no cambia y no aplicarán la normativa que fija a que más paguen quienes más contaminan hasta que la Junta de Castilla y León o el Gobierno de España "no hagan normas concretas para saber a qué atenernos", ya que existen disparidad de criterios entre los ayuntamientos en cómo aplicar esa prerrogativa a la tasa.
Algunos han utilizado como criterio el número de personas por hogar, otros el consumo de agua y algunos otros municipios el valor catastral, entre otras fórmulas, "todo con pros y contras" y con contribuyentes que han recurrido los criterios aplicados en cada caso, por lo que "nosotros de forma prudente hemos mantenido la tasa y de momento no vamos a hacer nada", ha indicado Guarido en respuesta a la organización de consumidores de ámbito nacional que ha facilitado formularios para efectuar reclamaciones en los ayuntamientos y solicitar la devolución de la tasa de basuras de este año.
El alcalde se ha referido a la tasa de basuras a preguntas de los periodistas al término de la Junta de Gobierno Local, en la que se ha dado el visto bueno a las obras que se deben acometer en el centro de salud Santa Elena, "ya que se atienden Urgencias", por lo que el Ayuntamiento ha concedido la licencia necesaria de forma exprés. También se ha dado una subvención de 23.750 euros a Cruz Roja para que preste el servicio de prevención en los actos públicos que realiza el Consistorio.
Además, se ha aprobado una subvención de 8.000 euros al CB Zamora para organizar la Copa Castilla y León y otra a la Asociación de la Industria del Videojuego (Asivi) de Castilla y León, por valor de 24.000 euros, por el evento de videojuegos organizado en Ifeza.
