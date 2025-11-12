"En primicia" desvela la historia más íntima de la periodista zamorana Lucía Méndez

"La zamorana Lucía Méndez es una de las grandes voces del periodismo español. Cronista parlamentaria y firma de opinión en El Mundo, sus textos han acompañado a los grandes hitos políticos de las últimas cuatro décadas". Así resumen desde RTVE la trayectoria de Lucía Méndez, protagonista este miércoles 12 de noviembre de la docuserie "En primicia", que se emite a las 22.00 horas en La 2 y en RTVE Play y que desvela parte de la historia más íntima de los periodistas más destacados y relevantes de nuestro país.

Lucía Méndez / RTVE

El programa hará parada y fonda en Palacios de Sanabria, el pueblo en el que nació Lucía: "La periodista lleva siempre encima un mapa para señalar dónde está ese punto negro de la España vaciada. Lo dejó siendo una niña para ir a un internado de monjas y después a la facultad de Periodismo. Sus padres, un camionero y una labradora, no querían aquella vida para Lucía", remarcan desde RTVE.

En este capítulo de "En Primicia", Lucía Méndez revisa su paso por la Secretaría de Estado de Comunicación, donde trabajó con Miguel Ángel Rodríguez y convivió con Ana Botella durante el primer Gobierno de José María Aznar; desvela cómo el dolor transformó su forma de hacer periodismo y se reencuentra, diez años después de trabajar juntos, con el hombre al que sigue llamando “jefe”: Pedro J. Ramírez.

Lucía Méndez está desde el pasado mes de febrero entre “Las Top 100 mujeres líderes en España”. Se inició profesionalmente en El Correo de Zamora, cabecera vinculada a LA OPINIÓN DE ZAMORA, dirigido en los primeros años de los '80 por Sixto Robles y después por Félix Población. Hizo las prácticas de verano. Con posterioridad, finalizados los estudios, trabajó en la Cadena Ser. Más tarde ingresó en Diario 16. Estuvo, en 1989, en la fundación de El Mundo. Abandonó el ejercicio directo del periodismo durante dos años, periodo en el que desarrolló funciones de comunicación en la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno. De vuelta al periódico madrileño, fue nombrada redactora jefe de Opinión, tarea que compagina con la de columnista. Es profesora de la Universidad Camilo José Cela.

Segunda temporada

En la segunda temporada de este programa, Lara Siscar entrevista a trece de los periodistas más relevantes de España, con los que aborda momentos impactantes de la historia reciente de nuestros país.

Junto a Lucía Méndez, pasan también por "En primicia" Arturo Pérez Reverte, Silvia Intxaurrondo, Arcadi Espada, Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Pedro Piqueras, Peridis, Nacho Carretero, Paloma del Río, Ignacio Escolar, Manuel Vicent y Soledad Gallego.

Además, participan más de un centenar de políticos, artistas, escritores, deportistas y otros conocidos periodistas para completar el retrato de cada uno de los protagonistas.