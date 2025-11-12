Pinchazo en la venta de vehículos de ocasión en octubre en Zamora: una feria reactivará el sector

La venta de vehículos de ocasión cayó de forma considerable en octubre respecto al mismo mes del año anterior. En total, las ventas de todo tipo de vehículos de segunda mano descendieron un 10%, un porcentaje que contrastó con la subida del 1,9% experimentada en el conjunto del país. Aun así, hubo una docena de provincias españolas y la ciudad de Melilla que registraron datos peores que Zamora, donde ese mes se vendieron 825 vehículos de ocasión, frente a los 917 de octubre de 2024.

Pese a ello, en el global de los diez primeros meses del año la tendencia es ligeramente positiva, ya que el mercado de vehículos de ocasión se incrementó un 0,7% con un total de 7.672 vehículos vendidos, 55 más que entre enero y octubre de 2024, según los datos facilitados por la patronal del sector Faconauto.

En lo referido exclusivamente al mercado de turismos, sin tener en cuenta el resto de vehículos a motor, en octubre se vendieron en Zamora 717 coches de segunda mano, frente a los 804 del décimo mes del año pasado, mientras que en el acumulado de todo el año la caída es mínima, del 0,2%, al suponer los 6.637 coches vendidos este año en Zamora diez menos que las operaciones de compraventa de turismos cerradas en los diez primeros meses de 2024.

El sector espera remontar las ventas con la reactivación que puede suponer para el mercado de vehículos de ocasión la feria que se celebrará el fin de semana del 21 al 23 de noviembre en Ifeza.