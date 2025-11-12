Nueva jornada formativa teológica en Zamora
El programa de formación continua del profesorado de Religión prosigue este viernes con una nueva jornada dedicada a la reflexión sobre la oración y la liturgia cristianas, organizada por el CFIE de Zamora.
La sesión estará dirigida por el sacerdote y teólogo zamorano Emilio José Justo, director del Centro Teológico San Ildefonso y profesor de Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Con el título “La oración y la liturgia”, la conferencia tendrá lugar a las 17.00 horas en el salón de actos del Seminario San Atilano, y está abierta a todas las personas interesadas en la reflexión teológica y en el crecimiento espiritual.
Presentación
Posteriormente, a las 19.30 horas, el profesor Justo presentará en la Librería Diocesana (calle Ramos Carrión, 18) sus dos obras más recientes “Una Iglesia viva. Claves teológicas y espirituales para la renovación”, un texto que invita a redescubrir el dinamismo espiritual de la comunidad cristiana, así como “Espiritualidad y política. Aproximaciones desde la pneumatología”, en la que el autor profundiza en el diálogo entre la fe, el compromiso y la transformación social.
Esta doble cita ofrece una oportunidad privilegiada para el encuentro y la actualización teológica, en un marco que favorece la formación integral del profesorado de Religión, así como el fortalecimiento de su vocación educativa y pastoral, según informan desde la Diócesis de Zamora.
- Un ciervo de gran tamaño se pasea por las calles de Zamora y se cuela en el céntrico párking de San Martín
- El original regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV
- Un conductor bajo los efectos del alcohol provoca un aparotoso accidente en una de las principales avenidas de Zamora
- En libertad sin fianza, el autor del tiroteo en el bar Marta de Zamora: ¿por qué?
- El nuevo atractivo turístico del Lago de Sanabria: da mucho vértigo y ya tiene fecha para su puesta en marcha
- El archivo del caso de basuras lleva al alcalde de Zamora y a la viceintervetora al juzgado
- Lo que opinan los zamoranos sobre el 'regalito' a Abel Caballero el día del encendido de luces de Navidad en Vigo: protesta por el AVE
- Un bombero recién entrado cobra 1.853 euros líquidos'. Faúndez se planta ante UGT, que pide subidas salariales