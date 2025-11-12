Nueva jornada formativa teológica en Zamora

El programa de formación continua del profesorado de Religión prosigue este viernes con una nueva jornada dedicada a la reflexión sobre la oración y la liturgia cristianas, organizada por el CFIE de Zamora.

La sesión estará dirigida por el sacerdote y teólogo zamorano Emilio José Justo, director del Centro Teológico San Ildefonso y profesor de Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Cartel de las charlas teológicas. / Cedida

Con el título “La oración y la liturgia”, la conferencia tendrá lugar a las 17.00 horas en el salón de actos del Seminario San Atilano, y está abierta a todas las personas interesadas en la reflexión teológica y en el crecimiento espiritual.

Presentación

Posteriormente, a las 19.30 horas, el profesor Justo presentará en la Librería Diocesana (calle Ramos Carrión, 18) sus dos obras más recientes “Una Iglesia viva. Claves teológicas y espirituales para la renovación”, un texto que invita a redescubrir el dinamismo espiritual de la comunidad cristiana, así como “Espiritualidad y política. Aproximaciones desde la pneumatología”, en la que el autor profundiza en el diálogo entre la fe, el compromiso y la transformación social.

Esta doble cita ofrece una oportunidad privilegiada para el encuentro y la actualización teológica, en un marco que favorece la formación integral del profesorado de Religión, así como el fortalecimiento de su vocación educativa y pastoral, según informan desde la Diócesis de Zamora.