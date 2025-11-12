Mediciones gratuitas de glucosa en Zamora

Zamora se une al Día Mundial de la Diabetes con actividades informativas y controles gratuitos de glucosa con la colaboración de la Escuela de Enfermería da Zamora que realizarán capilares y el departamento de educadoras de diabetes del Hospital Provincial de Zamora que enseñará a manejar la enfermedad a todas las personas que deseen conocer sus niveles y recibir orientación personalizada.

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre, la Asociación de Diabéticos de Zamora invita a toda la ciudadanía a participar en las actividades que se desarrollarán en la Caseta nº 1 de Santa Clara, los días 14 y 15 de noviembre, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

Esta iniciativa tiene como objetivo concienciar sobre la importancia del diagnóstico precoz y los hábitos de vida saludables, así como apoyar a las personas que conviven con la diabetes en su día a día.

Además, se recuerda que, como muestra de compromiso con esta causa, se ha solicitado al Ayuntamiento de Zamora la iluminación en color azul de edificios y fuentes municipales el día 14 de noviembre, uniéndose así a la campaña mundial impulsada por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El color azul, símbolo internacional de la diabetes, representa la unidad global en la lucha contra esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

"Invitamos a toda la población zamorana a acercarse a la Caseta nº 1 de Santa Clara los días 14 viernes y 15 sábado de noviembre, participar en las actividades y sumarse a esta jornada de concienciación y salud", reza un comunicado de la Asociación de Diabéticos de Zamora.