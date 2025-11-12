Mañueco visita en Zamora dos autónomos apoyados por la Junta

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado este miércoles en Zamora las ferreterías El Tornillo de la Suerte y Ferreteros Zamoranos, establecimientos que han sido perceptores de las ayudas del Ejecutivo autonómico a la puesta en marcha y la consolidación de un negocio en las primeras etapas de su actividad con el reto de fomentar el emprendimiento.

Visita del presidente autonómico a uno de los establecimientos / Cedida

El autoempleo es una fórmula esencial para el crecimiento y el desarrollo económico y social de la comunidad. Por ello, la Junta de Castilla y León impulsa distintas líneas de apoyo destinadas a favorecer la puesta en marcha y consolidación de proyectos empresariales, especialmente en el ámbito rural y en sectores vinculados al comercio de proximidad, con el objetivo de generar oportunidades, mantener la actividad y fijar población en el territorio.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, la zamorana Leticia García, ha acompañado a Mañueco en su visita.