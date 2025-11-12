La Junta licita este jueves el proyecto de la estación de autobuses de Zamora

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital sacará a licitación este jueves el proyecto de las obras de renovación integral de la estación de autobuses de Zamora, con una inversión inicial de 400.000 euros, anunció el titular del departamento, José Luis Sanz Merino este miércoles durante la presentación de los presupuestos de su departamento para 2024.

Ayuntamiento y Junta habían llegado a un acuerdo para la cesión de las instalaciones municipales a la autonomía, con el fin de poder llevar a cabo las obras de modernización que está pidiendo a gritos la terminal zamorana. No se había especificado, sin embargo, ni las actuaciones concretas que se van a llevar a cabo ni el presupuesto para ejecutarlas, desvelado por el titular de Movilidad en esos 400.000 euros.

Con respecto a la modernización de la estación de Zamora, el consejero dijo que "contamos con un estudio de viabilidad, y está previsto licitarse este jueves, 13 de noviembre, la redacción del proyecto de esta estación de autobuses. Además, ya se está tramitando la recuperación del inmueble, que actualmente se encuentra cedido al ayuntamiento, para que la Junta de Castilla y León pueda licitar las obras en 2026.

En esta legislatura, la Junta han destinado más de 40 millones de euros a la reforma y modernización de las estaciones de autobuses de Salamanca, Ávila, Palencia, León, Ponferrada, las relativas a la inter modalidad entre la estación de autobuses con la de tren alta velocidad en León, Ciudad Rodrigo, Almazán y Soria. Además, continúan las obras de mejora de las estaciones de Valladolid, Benavente y El Burgo de Osma.

La Consejería de Movilidad continuará con su gran apuesta del transporte interurbano gratuito y dispondrá en 2026 de 353,2 millones de euros, un 18 % más que en los presupuestos de 2024. Se trata de la dotación más alta de su historia y refleja la visión del Gobierno de Castilla y León, "centrado en lo que realmente importa a la gente: gestionar para mejorar su vida, ampliar sus oportunidades de futuro y consolidar servicios públicos de calidad".

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, dijo ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, que el sistema Buscyl se consolida en 2026 como la medida estrella del Gobierno autonómico. Implantado en 2025, este modelo pionero en España garantiza la gratuidad total del transporte público autonómico —sin límites de edad, zonas ni número de viajes— y ha permitido más de un millón de desplazamientos gratuitos desde su puesta en marcha y hasta el 31 de octubre.

Inversión en carreteras

La conservación, modernización y digitalización de la red autonómica de carreteras es otro de los pilares del presupuesto. La Junta destinará 159,5 millones de euros, un 13,5% más que en 2024, a mantener y mejorar los 11.500 kilómetros de la red viaria más extensa de España.

En Zamora, las actuaciones más significativas son las incluidas en el Plan de La Raya, con mejoras en la ZA-321 de la N-122 a Moralina (la llamada carretera de Puente Pino); ZA-714 entre Riego del Camino y Arquilinos; y ZA-912 entre N-631 y San Pedro de las Herrerías.

Abonos del AVE

Sanz Merino destacó que "Castilla y León ha sido la primera y única comunidad autónoma en implantar la bonificación del 25% en los abonos ferroviarios Avant para viajeros recurrentes. En 2022 se firmó el convenio de colaboración con Renfe por cuatro años que va a prorrogarse hasta 2030".

La gran acogida por los ciudadanos "está consolidando esta bonificación como una de las medidas con mayor impacto territorial y social del Gobierno de Mañueco en materia de movilidad sostenible y de lucha contra la despoblación".

En 2024 se incrementaron las ventas de abonos en un 45% respecto a 2023, y en el primer semestre de 2025, gracias a esta iniciativa, se han alcanzado los casi 77.000 abonos multiviaje.

Como en años anteriores el trayecto Madrid-Valladolid es el más utilizado, con casi 49.000 usuarios, seguidos del trayecto Segovia-Madrid y Palencia-Madrid, habiéndose incrementado sustancialmente también el de Zamora -Madrid