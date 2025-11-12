"Excesivas, lentas, exageradas y peligrosas": las rotondas de Zamora, tras unos meses en funcionamiento

Las polémicas obras de humanización en Zamora han protagonizado las conversaciones de los zamoranos en los últimos meses. Cortes de tráfico, hierba sin cortar, desvíos... y rotondas. Estas glorietas a las que los zamoranos no están muy acostumbrados han supuesto conflictos, debates y accidentes. Unas semanas después de su puesta en funcionamiento, los conductores ya están en condiciones de valorar si realmente les gusta o no el nuevo sistema de tráfico en las travesías. Y eso precisamente es lo que le hemos preguntado a nuestros lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Las dos caras de la moneda se ven en las repuestas: por un lado quienes consideran que son "peligrosas, lentas e innecesarias" y por otro los que consideran que "el problema es que los zamoranos no estamos acostumbrados a esto pero está comprobado que es la forma más segura de circular.

Aquí van algunas de las respuestas que nuestros lectores han reflejado en la encuesta:

LAS MEJORES RESPUESTAS "Ajo y agua. Ya puedes decir misa que han llegado para quedarse. Cardenal Cisneros se ha vuelto una aventura".

"Súper contenta... sobre todo cuando coincide con los semáforos en verde de los peatones y temes que te den por detrás".

"Para los que saben conducir, perfectas... el problema es que va a dejar en evidencia que en esta ciudad no se sabe conducir y/o no se respetan las normas de circulación".

"La mayoría son para cogerlas en bicicleta y derrapando... parecen un Donuts".

"Sería más fluido con un solo carril en cada sentido porque en las minirrotondas no caben dos".

"Son una pesadilla. Hay demasiadas y sepas o no circular, debes tener infinito cuidado con dos casas a la vez: semáforo y rotonda".

"Atravesar Zamora por Cardenal Cisneros ahora lleva más tiempo".

"La gran mayoría de la gente de Zamora no sabe circular en rotondas, se creen que es como el pueblo y van por la era".

"Por una vez en la vida todos los zamoranos estamos de acuerdo en algo... yo cojo la del Aldi con un miedo terrible".

"Es más fácil salir de las drogas que de Zamora"

"Con decir que para ir del centro a Vista Alegre van más coches por la trasera del Clínico que por la carretera... todo dicho".

"Los autobuses y camiones se merecen un premio por circular por ahí"

"Excesivas, lentas, exageradas y peligrosas".

"Yo creo que es un caos, el peligro que tienen ahora mismo es tremendo, hay que ir con mil ojos por muchas circunstancias ajenas a la conducción".

"Cumplen su cometido pero yo personalmente las evito, sobre todo la de Cardenal Cisneros".

"Algunos no saben conducir en una recta, así que ahora más difícil"

"Como experiencia con las rotondas, ¿no había en Zamora antes? ¿Son las únicas del mundo ? Es increíble qué tonterías, es muy sencillo y los que sabemos circular las vemos muy bien".

"Antes de entrar en Zamora hay que poner el modo paciencia".

"Tenemos más de lo que nos merecemos"

"Preguntad por las de Benavente..."

"A veces como las hormigas, en fila de uno y el carril de la izquierda vacío... solo apto para valientes".

"Los bordillos están negros de roces de neumáticos".

"Pues para no coger el coche, que es la intención de la obra... como la del centro con los bolardos".

"Soy zamorano y camionero, y pienso que las han hecho para quitar el tráfico de vehículos pesados por Cardenal Cisneros".

"Me parece que la gente las hace como si no hubiera rotonda"

"Su ingeniero debería de haber estudiado un poquito más"

Yo como profesor de Formación Vial circulando por Zamora todos los días lo veo muy poco fluido, las glorietas mal situadas y descentradas, y unas aceras kilométricas que no veremos jamás llenas de gente".

"Deshumanización total, con el coche, con el peatón, con la mascota y con la bicicleta".

"Los mecánicos y chapistas la están gozando".

La primera de las tres grandes obras de humanización de las travesías de carreteras nacionales a su paso por la ciudad de Zamora ha llegado a su fin. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado este miércoles la conclusión de los trabajos de mejora de la movilidad y la seguridad vial de la avenida Requejo, en el tramo comprendido desde la entrada a la ciudad desde el Alto de los Curas hasta la confluencia con la avenida Cardenal Cisneros.

