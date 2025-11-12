Detenidos "in fraganti" cuatro hombres mientras robaban en una vivienda en Zamora

Cuatro hombres han sido detenidas "in fraganti" mientras robaban en el interior de una vivienda de Zamora situada en las inmediaciones de un centro comercial. La Policía Nacional acudió al domicilio tras recibir la llamada de un vecino alertando de que estaba viendo a varias personas intentando acceder a una casa baja forzando la puerta.

Los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se desplazaron al lugar y organizaron de manera inmediata un dispositivo que aseguraba todas las posibles vías de huida y cercaba a los individuos dentro de la vivienda, evitando su fuga y preservando la integridad de las pertenencias de los propietarios.

Una vez en el lugar, comprobaron que la cerradura de la puerta principal había sido retirada, encontrándose la puerta abierta, por lo que acceden a su interior. Se encuentran entonces a dos de los ladrones observando parte del mobiliario en el suelo, cajones abiertos y numerosos efectos tirados sobre la cama.

Otro agente descubre a un tercer varón utilizando una radial eléctrica y cortando la cerradura de otra puerta lateral de la vivienda, por lo que proceden a su detención. Después realizan una inspección minuciosa al resto de la vivienda, localizando escondido en un trastero anexo, situado en el interior del patio de la vivienda tras unas cortinas, a un joven que manifestó espontáneamente que "se escondió al escuchar el jaleo y ver como llegaba la Policía".

Los agentes proceden a su detención y traslado a la Comisaría para la realización de las diligencias oportunas, informando a la propiedad de la vivienda de los hechos sucedidos, acudiendo a la Comisaría de Policía para formular la denuncia correspondiente.

Los investigadores se centran ahora en determinar si estas personas pudieran haber cometido otros ilícitos penales, por lo que las investigaciones continúan abiertas. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Zamora, decretado la Autoridad judicial su puesta en libertad con cargos.

Desde la Policía Nacional se agradece y recuerda a la ciudadanía la importancia de avisar de manera inmediata ante cualquier situación inusual y reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los vecinos.