El cubo de la muralla de la trasera del Ayuntamiento: tres meses de la denuncia y todo sigue igual

Han pasado tres meses y todo sigue igual. Por ello, el grupo municipal del PP ha vuelto a denunciar ante Patrimonio la situación del cubo de la antigua muralla descubierto en la excavación arqueológica realizada en la trasera del Ayuntamiento de Zamora con motivo del proyecto de accesibilidad de la Casa Consistorial.

El grupo popular ya ha formalizado un nuevo un escrito de denuncia ante la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León para poner en conocimiento de este órgano el estado en el que se encuentra el solar municipal donde se ubican restos de la muralla.

Ya presentó otro escrito y entonces, en respuesta a esa denuncia, la Comisión de Patrimonio pidió al Consistorio que acometiera las oportunas medidas y realizara "las intervenciones necesarias en el solar para proteger estos restos, ya que la inactividad por parte del Ayuntamiento está produciendo el deterioro de los mismos", ha recordado este miércoles el PP municipal.

Ese grupo que forma parte de la Corporación municipal ha lamentado que el equipo de Gobierno no haya hecho nada pese al requerimiento de Patrimonio, "en un acto claro de chulería y prepotencia, pero también de preocupante dejadez ante la conservación del Patrimonio".

El PP ha asegurado que esa falta de intervención da "un pésimo ejemplo" a la ciudadanía de cómo tener un solar en buen estado. "El Ayuntamiento requiere la limpieza de solares urbanos y rústicos a los vecinos, pero tiene los suyos abandonados como lo puede comprobar cualquier zamorano que se asome al también deteriorado cerramiento del solar", ha criticado el PP.

Ha anunciado además que, ante esta situación, tiene intención de presentar todos los meses una nueva denuncia ante la Comisión de Patrimonio hasta que el Ayuntamiento se adecente el solar, se protejan los restos de muralla o se inicie la construcción del edificio proyectado.

Esa ampliación de la Casa Consistorial permitirá instalar un ascensor y dar accesibilidad al edificio del Ayuntamiento de la Plaza Mayor, pero es un proyecto que se ha enquistado a raíz de las prescripciones de Patrimonio y que por el momento no encuentra solución, lo que ha llevado al PP a concluir que "parece que se unirá a los proyectos que no verán la luz en este mandato".