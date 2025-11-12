Cinco carrozas y 60.000 piruletas sin gluten para los Reyes Magos en Zamora

Se busca una empresa capaz de suministrar las cinco carrozas con las que contará la Cabalgata de Reyes en Zamora, de coordinar el desfile con sus cerca de trescientos figurantes, de facilitar los trajes "de alta gama" a los pajes reales y suministrar las 60.000 piruletas sin gluten que se repartirán al paso de Melchor, Gaspar o Baltasar por las calles de la ciudad el día 5 de enero de 2026 por la tarde, antes de ser recibidos por el alcalde en la Plaza Mayor. El Ayuntamiento ha sacado a licitación por segunda vez la organización de la Cabalgata de los Reyes Magos, tras quedar desierta la primera convocatoria y lo ha hecho cuando ya este martes se ha instalado el árbol navideño de la Plaza Mayor.

También está muy avanzada el resto de la decoración de luces navideñas en la zona centro de la ciudad, pese a que aún quedan 16 días para el encendido, previsto la tarde del 28 de noviembre. Esa fecha de comienzo de las luces está fijada tanto para la iluminación de la zona centro y los barrios, que corre a cargo del Ayuntamiento, como para la denominada "Plaza de los Sueños" en la que se convierte la plaza de la Marina, iluminada por Caja Rural de Zamora.

Con respecto a la Cabalgata, la licitación ha salido por un precio base de 120.420 euros, IVA incluido, que se abonarán a la empresa organizadora del recibimiento a los magos de Oriente en la ciudad.

La comitiva estará encabezada por dos carrozas de fantasía de clásicos de Navidad a las que seguirán las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, que deberán tener al menos diez metros de largo cada una de ellas. El desfile se deberá prolongar como mínimo durante una hora por las calles de la ciudad, hasta llegar a la Plaza Mayor, donde sobre las diez de la noche se realizará una recepción en el Ayuntamiento a los niños zamoranos que deseen saludarlos.

La comitiva estará encabezada por una banda de música, a la que seguirán grupos de animación, musicales y pasacalles intercalados entre las carrozas de fantasía y las de los Reyes Magos.

Las empresas interesadas en organizar el evento pueden presentar ofertas hasta el 25 de noviembre, mientras que la apertura de las ofertas económicas se ha fijado para el 10 de diciembre en el Ayuntamiento.