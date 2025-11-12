Una capitana de Zamora, premio Meninas

Capitana María Isabel García Núñez (Seprona, concretamente en la Unidad de protección a la naturaleza, Uprona) ha sido designada para uno de los Reconocimientos Meninas, "por su liderazgo y defensa de la igualdad en la Guardia Civil", según acaba de dar a conocer el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Los Reconocimientos Meninas 2025, son unos galardones concedidos por el Ministerio de Igualdad, a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, con el objetivo de reconocer la labor de personas, entidades y colectivos que trabajan activamente para erradicar la violencia contra las mujeres y promover la igualdad real.

Sen destacó que los Reconocimientos Meninas “no son premios, sino reconocimientos públicos a una labor sostenida, comprometida y transformadora”.

El delegado explicó que los criterios de selección valoran la trayectoria y compromiso con la lucha contra la violencia de género, el impacto social real de las acciones desarrolladas, la innovación y coordinación institucional y el efecto directo en la vida de mujeres y niñas.

“Castilla y León vuelve a demostrar que cuenta con una enorme red de profesionales, activistas, asociaciones y fuerzas de seguridad cuya dedicación salva vidas, rompe silencios y abre caminos hacia la igualdad”, subrayó Nicanor Sen.

En esta edición, los Reconocimientos Meninas 2025 de Castilla y León recaen en:

Ávila : María del Pilar Gardiázabal Serrano, escritora, maestra e historiadora, por su labor educativa y cultural en favor de la igualdad.

: María del Pilar Gardiázabal Serrano, escritora, maestra e historiadora, por su labor educativa y cultural en favor de la igualdad. Burgos : Turno de Oficio de Violencia de Género del Ilustre Colegio de Abogacía de Burgos, pionero en asistencia jurídica especializada.

: Turno de Oficio de Violencia de Género del Ilustre Colegio de Abogacía de Burgos, pionero en asistencia jurídica especializada. León : Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, por medio siglo de activismo y creación de recursos esenciales.

: Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, por medio siglo de activismo y creación de recursos esenciales. Palencia : Grupo de Mujeres del iuFOR (Universidad de Valladolid), por visibilizar el papel de la mujer en la ciencia forestal.

: Grupo de Mujeres del iuFOR (Universidad de Valladolid), por visibilizar el papel de la mujer en la ciencia forestal. Salamanca : Inspectora Isabel María Prieto, jefa de la UFAM, por más de dos décadas de trabajo en la protección de víctimas.

: Inspectora Isabel María Prieto, jefa de la UFAM, por más de dos décadas de trabajo en la protección de víctimas. Segovia : Colegio de Farmacéuticos de Segovia, por convertir las farmacias en espacios seguros y de detección temprana.

: Colegio de Farmacéuticos de Segovia, por convertir las farmacias en espacios seguros y de detección temprana. Soria : Fundación CEPAIM, por su labor con mujeres migrantes y en situación de vulnerabilidad.

: Fundación CEPAIM, por su labor con mujeres migrantes y en situación de vulnerabilidad. Valladolid : Sargento Primero Sergio Palomares del Río (Guardia Civil), por su profesionalidad y humanidad en la protección de víctimas.

La gala oficial de entrega se celebrará el 24 de noviembre en el Auditorio de León, con la presencia de las personas reconocidas, instituciones, colectivos y ciudadanía comprometida con la igualdad.

“La violencia contra las mujeres tiene responsables, pero también tiene respuesta. Y parte de esa respuesta la conforman personas como estas: profesionales, activistas e instituciones que nunca miran hacia otro lado”, concluyó Nicanor Sen.