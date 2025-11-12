Una capitana de Zamora, premio Meninas
María Isabel García Núñez (Seprona), reconocida en la provincia y la Fundación Intras en Castilla y León
Capitana María Isabel García Núñez (Seprona, concretamente en la Unidad de protección a la naturaleza, Uprona) ha sido designada para uno de los Reconocimientos Meninas, "por su liderazgo y defensa de la igualdad en la Guardia Civil", según acaba de dar a conocer el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Los Reconocimientos Meninas 2025, son unos galardones concedidos por el Ministerio de Igualdad, a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, con el objetivo de reconocer la labor de personas, entidades y colectivos que trabajan activamente para erradicar la violencia contra las mujeres y promover la igualdad real.
Por otro lado, el reconocimiento autonómico ha sido otorgado a la Fundación Intras, por sus 30 años de acompañamiento a personas con problemas de salud mental y atención integral a mujeres con doble vulnerabilidad: salud mental y violencia de género.
Sen destacó que los Reconocimientos Meninas “no son premios, sino reconocimientos públicos a una labor sostenida, comprometida y transformadora”.
El delegado explicó que los criterios de selección valoran la trayectoria y compromiso con la lucha contra la violencia de género, el impacto social real de las acciones desarrolladas, la innovación y coordinación institucional y el efecto directo en la vida de mujeres y niñas.
“Castilla y León vuelve a demostrar que cuenta con una enorme red de profesionales, activistas, asociaciones y fuerzas de seguridad cuya dedicación salva vidas, rompe silencios y abre caminos hacia la igualdad”, subrayó Nicanor Sen.
En esta edición, los Reconocimientos Meninas 2025 de Castilla y León recaen en:
- Ávila: María del Pilar Gardiázabal Serrano, escritora, maestra e historiadora, por su labor educativa y cultural en favor de la igualdad.
- Burgos: Turno de Oficio de Violencia de Género del Ilustre Colegio de Abogacía de Burgos, pionero en asistencia jurídica especializada.
- León: Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, por medio siglo de activismo y creación de recursos esenciales.
- Palencia: Grupo de Mujeres del iuFOR (Universidad de Valladolid), por visibilizar el papel de la mujer en la ciencia forestal.
- Salamanca: Inspectora Isabel María Prieto, jefa de la UFAM, por más de dos décadas de trabajo en la protección de víctimas.
- Segovia: Colegio de Farmacéuticos de Segovia, por convertir las farmacias en espacios seguros y de detección temprana.
- Soria: Fundación CEPAIM, por su labor con mujeres migrantes y en situación de vulnerabilidad.
- Valladolid: Sargento Primero Sergio Palomares del Río (Guardia Civil), por su profesionalidad y humanidad en la protección de víctimas.
- Zamora: Capitán María Isabel García Núñez (Seprona, concretamente en la Unidad de protección a la naturaleza, Uprona), por su liderazgo y defensa de la igualdad en la Guardia Civil.
El reconocimiento autonómico ha sido otorgado a la Fundación Intras, por sus 30 años de acompañamiento a personas con problemas de salud mental y atención integral a mujeres con doble vulnerabilidad: salud mental y violencia de género.
La gala oficial de entrega se celebrará el 24 de noviembre en el Auditorio de León, con la presencia de las personas reconocidas, instituciones, colectivos y ciudadanía comprometida con la igualdad.
“La violencia contra las mujeres tiene responsables, pero también tiene respuesta. Y parte de esa respuesta la conforman personas como estas: profesionales, activistas e instituciones que nunca miran hacia otro lado”, concluyó Nicanor Sen.
