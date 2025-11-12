Pintura
La belleza de las ciudades, eje de una exposición en Zamora
El pintor Manuel Domingo Castellanos expone por primera vez en la ciudad. En su desembarco en la única galería de arte existente en la ciudad, Espacio 36-Ángel Almeida, el artista combina obras de grandes ciudades con propuestas centradas en Zamora. El autor ofrece unas singulares perspectivas de la Catedral o de su torre e incluso de Balborraz.
La belleza de la arquitectura tanto clásica como moderna y su deconstrucción protagonizan desde el martes la primera exposición del pintor madrileño Manuel Domingo Castellanos en Zamora.
La galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida reúne un total de 28 obras realizadas en óleo sobre lienzo en formato grande mayoritariamente en la muestra titulada "Zamora siempre igual, siempre distinta... y otras ciudades que me motivan a pintarlas".
La bienvenida a la sala la dan tres perspectivas de ciudad vista desde Los Pelambres, una Zamora fría, Zamora caliente, Zamora líquida, según titula el autor, que dialogan con una obra centrada en la torre del Salvador con un cielo que habla por sí solo.
Enfrente, una pieza de la calle de Balborraz con sus características tonalidades y a su lado la reinterpretación abstracta que el artista hace esa cuesta zamorana tan emblemática. "Vino a Zamora y se ha enamorado de la ciudad" subraya el galerista Ángel Almeida, quien define su estilo como "un expresionismo neofigurativo donde hay casi una abstracción".
En ese primer ámbito también pueden contemplarse un díptico de Madrid, donde el artista juega con la figura humana y donde apuesta por una pintura muy matérica.
Urbes del mundo
Manuel Domingo Castellanos también efectúa su particular homenaje a Monet con una obra de la fachada del monasterio lisboeta de Los Jerónimos sin olvidar sus interpretaciones y deconstrucciones de espacios urbanos muy conocidos de Nueva York o de Londres.
Zamora
"Cuando visitas una ciudad nos influye enormemente nuestro estado de ánimo para poder apreciarla en su totalidad" escribe en el folleto el artista.
"Zamora, como muchas ciudades con historia, nos suscita la curiosidad de cómo se ha ido transformando a lo largo de los siglos y que ha ido quedando como poso esencial de su personalidad" y añade que "parece que Zamora es de esas ciudades que siempre permanecen igual, pero, curiosamente, siempre son distintas", atestigua.
La exposición de pintura puede descubrirse en la galería Espacio 36-Ángel Almeida hasta el próximo 26 de noviembre.
