Casi 40 años de cárcel para los dos acusados por el crimen del Lago de Sanabria

22 años de cárcel para la principal acusada, Cristina P. A. S., y 17 para su expareja, Antonio C. G. C. Es la pena a la que acaban de condenar a los dos acusados por el crimen del Lago de Sanabria después de que la magistrada de la Audiencia Provincial de Zamora haya considerado probado el asesinato del portugués Jaimer G. en los términos en los que se produjo el veredicto del jurado popular. Además, la resolución judicial establece 120.000 euros de indemnización para la hija por la pérdida del padre que deben pagar entre los dos condenados.

El jurado ha estimado como prueba concluyente las huellas encontradas en la escena del crimen, que apuntaban a la culpabilidad de ambos acusados del conocido como 'crimen del Tera', por el lugar donde apareció el cuerpo. Asimismo, también han considerado probado que Ana Cristina P. A. S. drogó al fallecido para poder cometer el crimen con mayor facilidad. El motivo del asesinato de Jaime G. era puramente económico, pues la mujer pretendía quedarse con la pensión de su compatriota junto a 'Marineiro'.

Para conseguir su objetivo, la pareja fue más allá: urdió un plan para matarle y quitarse de en medio del cadáver en un lugar alejado de Chaves y de Verín para que nadie le encontrara. Sin documentación y a más de cien kilómetros de su lugar de residencia, nada podía fallar. Solo tenían que drogar a Jaime, "provocarle somnolencia, anulando así sus posibilidades de defensa", considera probado el jurado por unanimidad en su votación. La intención es "trasladarle en el Renault Laguna de ella que condujo Antonio hasta Pozo Muerto del término municipal de Galende".

"Desvalecimiento total"

Ya en el río Tera, "ataron el cuerpo de Jaime con un saco de cal viva para uso agrícola e introdujeron la parte inferior de su cuerpo junto con el saco en una bolsa. Le taparon con un trozo de cinta americana los ojos y la boca", donde dejaron sus huellas digitales sin percatarse, prueba fundamental que ha servido para condenarles, y le quitan la documentación para "dificultar la identificación si era hallado" por alguien, como así ocurrió el 27 de diciembre de 2019.