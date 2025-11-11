Un zamorano candidato a la presidencia de la Junta: comienza la carrera electoral de las autonómicas

La carrera electoral de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo mes de marzo ya está en marcha y ya hay un zamorano que se postula oficialmente como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. En concreto, es el actual coordinador autonómico de Podemos, Miguel Ángel Llamas, que reside junto a su familia en Zamora aunque trabaja en Madrid, el que será quien se postule por la formación morada a la presidencia autonómica.

Llamas fue el único candidato que se postuló a encabezar las listas de Podemos en Castilla y León y por ello ya se sabe que será el aspirante al sillón autonómico que actualmente ocupa Alfonso Fernández Mañueco.

Una vez que ya está claro quien será el aspirante a presidente de la Junta, el partido de Ione Belarra Podemos Castilla y León ha iniciado su proceso de primarias para confeccionar el resto de listas que presentará a las elecciones autonómicas, que previsiblemente se celebrarán el 15 de marzo, si se agota la legislatura.

Esta semana se han publicado las precandidaturas y el miércoles y el jueves de esta semana está abierto el plazo para lograr los avales requeridos.

El actual coordinador de la formación morada en Castilla y León, un total de 85 personas, a falta de que finalice el plazo de subsanaciones, compiten para completar las listas que Podemos presentará a las próximas elecciones autonómicas. La mayoría de estas personas aspirantes se integran en la candidatura que acompaña a Miguel Ángel Llamas como cabeza de lista.

Las votaciones telemáticas arrancarán el próximo domingo 23 y finalizarán el viernes 28 de noviembre, y los resultados se darán a conocer el sábado 29 de noviembre, según ha informado Podemos en un comunicado.

Miguel Ángel Llamas anunció su candidatura como cabeza de lista en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que defendió la necesidad de rebelarse “contra la despoblación, el abandono de nuestra tierra, la corrupción sistémica y las privatizaciones”, y también “contra el confort de la derrota”.

El cabeza de lista es profesor universitario de Derecho y aunque desciende de Salamanca vive en Zamora, de donde es su mujer y donde está escolarizado también su hijo. El suyo es uno de los casos en los que la mejora de las conexiones ferroviarias con Madrid permiten vivir en Zamora y trabajar en la capital de España.