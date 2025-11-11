Zamora presenta su programa de envejecimiento activo en el Congreso Nacional de Alzheimer

AFA Zamora ha participado en el XI Congreso Nacional y XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer, celebrados del 5 al 8 de noviembre en Ibiza bajo el lema “Rompiendo fronteras”, organizados por la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) y la Asociación de Alzheimer de Ibiza y Formentera como entidad anfitriona, e inaugurado por Su Majestad la Reina Doña Sofía.

Una cita que ha unido a más de 500 personas, materializando el esfuerzo entre Europa y Latinoamérica para afrontar los desafíos de esta enfermedad. De este modo, durante cuatro días, profesionales, familiares, personas afectadas y representantes de distintas organizaciones compartieron experiencias, conocimientos y reflexiones en torno a los retos presentes y futuros del abordaje de las demencias. Entre ellos, AFA Zamora formó parte del programa oficial con dos ponencias centradas en la prevención y en la sensibilización, dos de los pilares que definen el trabajo diario de la entidad.

Ponencias

La primera intervención, titulada “Prevención con propósito: diez años de ‘Orgullo de ser mayor’”, fue impartida por Laura Manteca Freire, responsable del Área Terapéutica. En ella repasó la trayectoria de este programa de envejecimiento activo que, tras una década de recorrido, ha demostrado que cuidar la mente, el cuerpo y las emociones de manera integral contribuye a prevenir el deterioro y a mantener la autonomía y la autoestima en la etapa adulta. Tal y como destacó, el envejecimiento activo no solo previene, sino que transforma, y cada sesión de “Orgullo de ser mayor” se convierte en un espacio de crecimiento personal, participación y bienestar.

Ana Fraile, durante su intervención. / Cedida

Por su parte, Ana Fraile Martínez, responsable de Comunicación, presentó la ponencia “El poder de la sensibilización en demencias: empatía más allá del olvido”, centrada en el valor de la sensibilización como herramienta para construir una sociedad más inclusiva, empática y libre de estigmas. A través de la experiencia de AFA Zamora, compartió estrategias basadas en la escucha activa, la creación de espacios de diálogo y la implicación directa de las personas afectadas y sus familias. Una sensibilización que no se limita a informar, sino que busca generar una conexión emocional que ayude a transformar la mirada de la sociedad.

La participación de AFA Zamora en este congreso ha sido una oportunidad para seguir aprendiendo y compartiendo, sumando voces en la tarea común de mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y de quienes las acompañan. “Romper fronteras también significa romper etiquetas y mirar las demencias con empatía y comprensión”, destacaron las representantes de la entidad.