Zamora ganó población en octubre, gracias a los extranjeros

Zamora tiene 165.546 habitantes a fecha 1 de octubre, lo que significa 132 vecinos más que el 1 de julio, según los datos de la Estadística del Padrón Continuo que acaba de hacer público el Instituto Nacional de Estadística. Es el remate a una serie de tres trimestres consecutivos en los que, aunque se seguía produciendo una pérdida de población en Zamora, esta era cada vez menor: 255 habitantes menos en enero respecto a octubre de 2024, un total de 197 vecinos menos en abril respecto a enero y 45 menos en julio respecto a abril.

El motivo de este cambio de signo, de negativo a positivo, en la evolución de la población provincial, hay que buscarlo en el incremento de la población extranjera, que crece hasta los 10.409 residentes, 292 más que en julio que fue en mes donde superó la barrera de las diez mil personas en la provincia.

Evolución de la población en Zamora / INE

Sin ese aporte, la población general habría seguido bajando, ya que los nacionales siguen mermando, 160 menos en el último trimestre.

Así las cosas, los datos tampoco permiten echar las campanas al vuelo, porque son cifras provisionales y sujetas, por tanto, a revisión. Un ejemplo está en lo ocurrido el pasado año en el que, también en el dato de octubre la provincia ganaba 129 habitantes respecto al trimestre anterior. Sin embargo, a medida que se va ampliando el foco la realidad vuelve a ser tozuda, y la pérdida de población de la provincia es evidente.

De hecho, si la comparación de los datos de octubre se hace con los habitantes registrados a primeros de año resulta que la provincia ha perdido 110 personas. Es decir, lo de siempre, con la única duda de si se puede estar frenando esa caída poblacional que deja a Zamora como uno de los territorios si no más despoblado, si con un declive demográfico más pronunciado.

Castilla y León

La población de Castilla y León creció durante el tercer trimestre del año un 0,23% hasta alcanzar los 2.412.242 habitantes a 1 de octubre de 2025, lo que supone 5.472 personas más que tres meses antes. Este incremento fue superior al registrado en el conjunto del país, done el aumento fue del 0.21%, hasta los 49,4 millones de habitantes, según los datos provisiones recogidos por Ical de la Estadística Continua de Población, publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

Evolución de la población en Castilla y León / Ical

Durante el tercer trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,4%), Aragón (0,36%) y Castilla-La Mancha (0,34%). A la contra se sitúan la ciudad autónoma de Ceuta y Andalucía, ambas con una subida del 0,06%, seguida de Madrid 0,09 y Extremadura, con el 0,11%, con aumentos más moderados.

En cuanto a la evolución interanual, la población se incrementó en la comunidad entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025 un 0,69%, al lograr sumar 16.544 habitantes, mientras en España el avance fue del 0,96%, con 474.454 personas más.

La provincia más poblada de la Castilla y León es Valladolid con 532.984 personas, seguida por León, con 448.027 personas; Burgos, con 365.523 personas; Salamanca, con 328.971; Zamora, con 165.546; Ávila, con 161.817; Palencia, con 159.534; Segovia, con 159.180 y Soria, con 90.660.