Zamora, escenario de 'Lux' para preparar la viral junta de vecinos de 'La Revuelta' junto a Rosalía

Aunque trataron de mantenerlo en secreto durante todo el día, fue inevitable que horas antes se filtrara que Rosalía era la invitada de este lunes en el que sería, a la postre, el programa más visto de 'La Revuelta'. Los vídeos y fotos de su entrada al Teatro Príncipe Gran Vía comenzaron a 'rular' por las redes sociales y desde el programa no tuvieron otra opción que confirmar lo imposible de esconder. Más o menos a la misma hora que se publicó en redes sociales dicha confirmación, tanto la invitada como el resto de miembros del programa y los colaboradores estaban planeando el 'sketch' de la reunión de vecinos... ¡En suelo zamorano!

Realmente, no es que el mencionado y amplísimo grupo de personas cogiera un AVE para llegar a 'la perla del Duero'. Tampoco que los sucesores de Viriato plantaran una pica en Madrid y hubieran conquistado la capital sin que nadie se hubiera dado cuenta. Todo es mucho más sencillo que todo eso y la respuesta es el portal contiguo al lugar donde se graba 'La Revuelta' cada tarde. En una zona tan 'zamorana' como las Calle de las Tres Cruces, su número 12 corresponde a la Casa de Zamora en Madrid. Un emplazamiento que, entre su amplia oferta de servicios, también alquilas sus salones... como ocurrió este lunes.

Para ser más precisos, fueron claves dos lugares de la Casa de Zamora madrileña. En primer lugar, todo el 'making of' de la ya viral escena de la reunión de vecinos tuvo lugar en el Salón Multiusos Viriato, la estancia más grande de la 'embajada' zamorana y la única que cuenta con amplios ventanales. En segundo lugar, la grabación como tal se produjo en la entrada del edificio. En este corte humorístico, participaron junto a Rosalía, David Broncano y Jorge Ponce una larga lista de famosos: Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Manuela Carmena, María Escoté, Javi Calvo, Joan Pradells, La Zowi, Carmen Machi y el dúo musical Estopa.

Récord de audiencia

El programa de este lunes fue el más visto de la todavía corta historia de 'La Revuelta', para lo que también fue imprescindible la provincia de Zamora, así que este récord también tiene su pequeña parte en la provincia. Con la cantante Rosalía como invitada, el programa de La 1 batió todos sus récords y llegó al 20,4% de 'share' durante la totalidad del programa, con 2,7 millones de espectadores de media. En cuanto a su duelo particular con 'El Hormiguero', la franja de estricta coincidencia dejó una apabullante victoria (20,5% frente a 15,3%) que sirve al especio de David Broncano para coger aire tras una temporada lejos de su principal competidor.