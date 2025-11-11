"Zamora Destino Vital" toma impulso para captar empresas de toda España

Zamora continúa posicionándose como una provincia atractiva para invertir, emprender y vivir gracias al proyecto "Zamora Destino Vital", promovido por la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio y la organización empresarial CEOE-Cepyme Zamora. Iniciativa que sigue tomando impulso con la organización el próximo 27 de noviembre de un encuentro exclusivo en la Fundación Rei Afonso Henriques dirigido a empresas y emprendedores interesados en conocer las oportunidades que ofrece el territorio para la inversión empresarial y la atracción de talento.

Previo a este evento, desde la CEOE han iniciado un intenso trabajo contactando con unas mil empresas de toda España para presentarles las ventajas competitivas de las que podrían beneficiarse si optan por la provincia para emplazar su negocio. Tras este primer sondeo, se están llevando a cabo conversaciones telefónicas con alrededor de unas trescientas pymes para ofrecerles información de manera más detallada sobre las oportunidades que ofrece Zamora, así como el desarrollo del evento en el que se mostrarán casos reales, las ayudas disponibles y ejemplos de empresas que ya han apostado por la provincia.

El objetivo final, por tanto, es presentar a los negocios de todo tipo de sectores las posibilidades que ofrece Zamora para la implantación o expansión de sus proyectos y facilitarles un contacto directo con las instituciones.

Imagen de la presentación de la iniciativa en Madrid con el objeto de captar nuevos inversores. | CEDIDA

El presidente de la patronal zamorana, José María Esbec, destaca como principales atributos que hacen de la provincia un entorno ideal para desarrollar proyectos empresariales el suelo industrial disponible a un precio asequible, la conectividad estratégica y los recursos humanos cualificados. Esbec subraya también el "alto porcentaje de subvención" del que pueden beneficiarse y la ubicación de la provincia en "la ruta del hidrógeno", lo que supone una oportunidad clave para atraer nuevos proyectos vinculados a la energía sostenible. Otras de las virtudes se centran en la "calidad de vida" que ofrece Zamora "con menores costos de vida respecto a otros territorios", en un entorno "tranquilo, seguro y conectado".

Asimismo, el responsable de la confederación empresarial en la provincia ensalza el apoyo y acompañamiento que se ofrece en cada paso del proceso a todos aquellos negocios que decidan instalarse en el territorio gracias al plan "Zamora Destino Vital".

Atractivas ventajas que hacen de Zamora, el lugar en el que "invertir es vivir", y en las que se profundizará en el evento del próximo 27 de noviembre en la FRAH.