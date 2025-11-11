Zamora acoge el tercer encuentro de poetas de Tras os Montes y de la provincia

El tercer encuentro de poetas de Tras os Montes y Zamora tendrá lugar entre el 12 y el 14 de noviembre en la Biblioteca Pública de Zamora con asistencias de novelistas, poetas, actores y profesores de ambos lados de La Raya.

Apertura

La conferencia inaugural de "Lado a lado", el miércoles 12 a las 17.00 horas, correrá a cargo de Sérgio Guimarães quien fijará su atención en Camilo Castelo Branco al celebrarse el bicentenario de su nacimiento. La ponencia la moderará el zamorano Perfecto Cuadrado y la jornada se cierra con teatro.

El jueves Tomás Sánchez Santiago moderará, a partir de las 17.00 horas, una mesa redonda sobre los narradores de los dos países como Rui Couceiro, Olinda Beja, María Lorenzo y Miguel Bermejo. Para posteriormente tener lugar un espectáculo de narrativa oral.

El viernes habrá una mesa redonda sobre la poesía moderada por Luis Ramos, una charla de Rocío Hernández y un concierto a cargo de Lucía Gonzalo.

Programación

Por otro lado, la Biblioteca Pública de Zamora acoge el martes, a las 17.00 horas, la presentación del libro "Física cuántica de lo cotidiano" de Ana Martín Fernández y a las 19.00 horas tendrá lugar la conferencia sobre el libro-disco "Brisas de España" sobre el universo español del compositor austro-húngaro Óscar de la Cinna (1836-1906)", a cargo de Antonio Hernández Moreno.

El miércoles, día 12 de noviembre, tendrá lugar una nueva sesión de talleres de nuevas tecnologías. En esta ocasión versará sobre sacar el máximo partido a tu móvil de 18.30 a 20.30 horas con plazas limitadas.

El sábado, día 15 de noviembre, recala en la antigua Casa de la Cultura el espectáculo "La silla" de Fresas con Nata. La propuesta de danza urbana habla de individuos, personalidades y como todo puede cambiar en un momento de necesidad.

Zona Antibulos

El usuario, además, puede descubrir el centro de interés sobre la desinformación. El centro, a través del proyecto Zona AntiBulos, pretende difundir recursos que ayuden a desarrollar el pensamiento crítico y a verificar cualquier información para combatir la manipulación.

Exposición

La sala de exposiciones acoge hasta el 14 de diciembre la muestra Claudio Rodríguez: “De Don de la Ebriedad a Conjuros”" organizada por el Seminario Permanente Claudio Rodríguez.

En ella se exhibe un importante conjunto de documentos en torno a la figura del poeta Claudio Rodríguez. Cartas, fotografías, primeras ediciones de sus obras y artículos de filólogos en prensa nos acercan la figura de Claudio y del entorno literario en el que se movía.