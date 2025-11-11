Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UGT denuncia vulneración laboral en la contrata de limpieza de juzgados y centros de salud

El sindicado dice que las nóminas no se pagan a tiempo y algunas no llegan al salario mínimo

Juan Escudero, secretario general de UGT Zamora.

Juan Escudero, secretario general de UGT Zamora. / Victor Garrido / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, Fesmc- UGT Zamora ha emitido un comunicado en el que manifiesta "su más enérgico rechazo ante la situación que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de la empresa Ohl Servicios Ingesan S.A. quienes, tras realizar varias denuncias, continúan enfrentándose a la problemática en sus nóminas no actualizando su salario al salario mínimo interprofesional vigente, ni cobrando el salario mensual de forma regular y con variación mensual con el mismo número de horas trabajadas".

El sindicto indica que "a pesar de las múltiples alertas y quejas presentadas por los trabajadores y UGT a la dirección de esa compañía dedicada a la limpieza de los centros de salud y juzgados de toda la provincia, colegios de la capital, la falta de respuesta efectiva y la imposibilidad de regularizar esta situación han llevado a la plantilla a un estado de incertidumbre y descontento que afecta, no solo a su economía personal, sino también a su bienestar emocional y su productividad laboral".

UGT recuerda que el derecho a recibir el salario de manera puntual es fundamental y está protegido por la ley, el derecho a un salario justo y mínimo es un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución española. "Sin embargo, a pesar de ello, muchas empresas continúan pagando salarios insuficientes e incluso por debajo del salario mínimo establecido por ley, sin actualizar, como es el caso".

El sindicado añade que "esta empresa recibe numerosas contratas públicas, lo que hace más sangrante esta situación. No se puede tolerar que una empresa eluda su responsabilidad con sus empleados ni que se dejen desprotegidos a quienes, con su esfuerzo diario, contribuyen al buen funcionamiento de los servicios públicos. Desde el sindicato se insta a la dirección de la empresa a que tome "medidas inmediatas para solucionar la situación, el pago actualizado al smi del salario desglosando y regularizando el salario al trabajo efectivo y un compromiso para evitar que esta problemática no se repita en el futuro".

"No vamos a permitir que se vulneren sus derechos laborales, por lo que UGT se mantiene firme en su compromiso de defender a los trabajadores y de exigir el respeto a sus derechos. En caso de no recibir una respuesta satisfactoria por parte de la empresa, UGT-Zamora va a plantear medidas de presión y denuncias ante la Inspección de Trabajo para garantizar que los derechos de los trabajadores se respeten".

