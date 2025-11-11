Tres empresas de Zamora que buscan empleados para esta campaña de Navidad

La temporada navideña ya está aquí y es sinónimo de compras y consumo. Por este motivo, muchas empresas necesitan más manos para sacar adelante este incremento de ventas. En este escenario, lanza contratos temporales que vienen de perlas a determinados colectivos. Algo parecido ocurre con el Black Friday, que ofrece oportunidades laborales para quienes buscan unos ingresos extra que suelen compatibilizar con estudios u otros proyectos laborales.

Desde el comercio y la atención al cliente hasta la hostelería, muchas empresas en Zamora contratan personal para cubrir puestos durante estos meses de mayor actividad. Aquí va una selección de algunas de las mejores ofertas de empleo disponibles en la ciudad:

Recepcionista y camarero

A jornada completa, con salario a convenir. Buscan a "una persona responsable, proactiva, con habilidades en atención al cliente y capacidad para gestionar diversas tareas en recepción". Se valora experiencia previa en recepción o atención al público y aptitud para resolver incidencias. La oferta de empleo ha sido publicada en el portal de Tablondeanuncios.com

Agencia ATLAS / Foto: Manu Mitru

Cajas de experiencias

Se buscan promotores para la venta de las típicas cajas de experiencias durante la campaña de Navidad en Zamora. El contrato temporal abarca del 13 de diciembre al 6 de enero con jornadas completas o parciales remuneradas entre 8,70 y 9,36 € brutos/hora. Las funciones incluyen atención al cliente, resolución de dudas y promoción de productos en distintas superficies de venta. Se requiere Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, experiencia en atención al público, actitud proactiva, habilidades comunicativas y perfil extrovertido con facilidad de trato. La oferta permite compaginar el trabajo con estudios u otros empleos y ofrece desarrollo en una empresa líder del sector, gestionada a través de Randstad con seguimiento personalizado y contrato con todas las garantías legales.

La oferta de empleo ha sido publicada en Randstad.es

PI STUDIO

MGI Tiendas

La cadena busca personal de tienda en Zamora para la campaña de Navidad. Con incorporación el 15 de noviembre de 2025 y contrato temporal a jornada completa o parcial (20-40 horas semanales) en turnos rotativos, incluyendo fines de semana y festivos. Se requiere Educación Secundaria Obligatoria, al menos un año de experiencia en ventas o atención al cliente, conocimientos en reposición, inventario y control de stocks, informática básica y residencia en la provincia. Las funciones incluyen reposición y clasificación de mercancía, control de stock, atención y asesoramiento al cliente, y mantenimiento de la imagen y orden de la tienda.

La oferta de empleo de MGI ha sido publicada en Infojobs.

