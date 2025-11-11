Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Tercera Caída felicita de nuevo la Navidad con un concurso infantil de pintura

Pueden participar, hasta el próximo 29 de noviembre, niños y niñas de 4 a 12 años.

Cartel del concurso de dibujo de la Tercera Caída

Cartel del concurso de dibujo de la Tercera Caída / Hermandad de Jesús en su Tercera Caída

Edurne Alonso

La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída convoca una nueva edición de su concurso infantil de pintura, dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años. El objetivo de esta iniciativa es promover la creatividad, el sentido comunitario y los valores navideños entre los más pequeños.

Además, la obra ganadora será la felicitación oficial de la Hermandad para la Navidad de este 2025. Todos los que quieran participar pueden inscribirse en la web de la Hermandad y tendrán que presentar sus dibujos hasta el próximo 29 de noviembre en la Casa de Hermandad (calle Puebla de Sanabria Nº2, Zamora).

El certamen se divide en cuatro categorías:

  • A: 4 y 5 años
  • B: 6 y 7 años
  • C: De 8 a 10 años
  • D: 11 y 12 años

Las obras deberán inspirarse en la Navidad tradicional (Natividad, Reyes Magos, estrella de Belén, adornos navideños, etc.) o símbolos de la Hermandad. Se valorará la originalidad, la creatividad y el mensaje positivo. Cada participante podrá presentar una sola obra en una hoja tamaño A4 y las técnicas admitidas son lápices de colores, ceras, rotuladores, témpera, acuarela, óleo o carboncillo.

La entrega de premios tendrá lugar el 4 de diciembre.

