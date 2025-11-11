Teatro participativo, circo y música en los teatros de Zamora

El Teatro Ramos Carrión propone dos espectáculos de música muy distintos entre sí y circo.

La actividad semanal comienza con este jueves, día 13 de noviembre, con el regreso del Gran Circo Acrobático de China a Zamora.

El espectáculo traslada al público a un universo donde la magia está presente en todas partes, a través de la danza, los malabares, las acrobacias, espectaculares coreografía y vestuarios y escenografías llenos de fantasía y color. Todo ello conforma una propuesta atrayente para todos los públicos, que comenzará a las 20.30 hora a un precio de 28 euros.

El nuevo musical de Rogelio Cabado podrá verse este sábado 15, a las 20.00 horas, con una entrada a 10 euros.

"Más allá, el musical" presenta a unos jóvenes artistas, inquietos y soñadores, que coinciden siempre en la misma cafetería. El montaje pretende poner el foco en el valor de la amistad, la incertidumbre de la vida adulta o el escepticismo, entre otros temas.

El domingo 16 de noviembre se estrena en el escenario "Rolling in the dream".

Eva Ares, Adrián Lorenzo y Diego Turrión, quienes se definen como "tres músicos zamoranos con trayectorias muy distintas, pero una sensibilidad común", rendirán homenaje a una de las voces más icónicas de nuestro tiempo Adele.

Por su parte, el Teatro Principal de Zamora acogerá "Hamlet para todos" el sábado 15 y domingo 16 de diciembre a las 18.00 horas. Se trata de una pieza de teatro participativo donde un único actor construye toda la fábula de Hamlet con el público.

El liceo municipal en esta nueva experiencia inmersiva, participativa y viva, donde cada asistente forma parte de la acción, se transforma en el reino del príncipe Hamlet y abre sus puertas para que tú formes parte de la historia.

Las entradas están a la venta a 12 euros en la web o en la taquilla de martes a viernes y los días de función desde las 17.00 hasta las 21.00 horas.