¿La tasa de basuras se cobra en Zamora de forma irregular? Facua sostiene que sí y ayuda a reclamar

La organización de consumidores Facua ha puesto en marcha una plataforma de afectados para facilitar las reclamaciones y la exigencia de la devolución de la tasa de basuras en Zamora y otras ciudades españolas en las que no se ha aplicado la nueva normativa sobre residuos.

A juicio de la organización esa aplicación irregular permite reclamar la devolución del dinero y para ello va a ofrecer apoyo a través de su web, donde facilitará los formularios para hacer esas peticiones de devolución del dinero pagado por la tasa de basuras. Junto a Zamora, Facua ha detectado irregularidades en ciudades como León, Salamanca, Palencia, Soria, Segovia, Badajoz o Madrid.

Facua interpreta que la tasa no puede ser cobrada sin más, sino que debe estar justificada económicamente y desde el punto de vista de la mejora de la gestión medio ambiental. Debe ir acompañada de mejoras en el tratamiento de los residuos domésticos para conseguir su disminución, así como de la incentivación de conductas que reduzcan su volumen, la recogida separada y sistemas de pago individualizados.

Los costes de esta nueva tasa deben además estar debidamente justificados y tener en consideración los ingresos que percibe el ayuntamiento por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, que deberían estar contribuyendo a la financiación de los servicios.

La organización de consumdiores recuerda que esta nueva tasa tiene su origen en la trasposición de una directiva europea en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a que todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes cuenten con una tasa de basuras que refleje el coste real de este servicio, se mejore la gestión de los residuos y quien más ensucie y menos recicle pague más por el servicio.

Así, muchos ayuntamientos han aprobado en sus ordenanzas nuevas tasas destinadas a sufragar lo que cuesta recoger, transportar y tratar los residuos sólidos urbanos. Sin embargo, en muchos municipios se han limitado casi en exclusiva a subir la tasa, sin tener en cuenta los requisitos necesarios para ello, y, en el caso de Zamora, no han hecho ningún cambio y el equipo de Gobierno municipal ha argumentado para ello que no estaban claros los criterios a aplicar.