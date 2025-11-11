Silver Economy Zamora alcanza los dos mil congresistas

El VII Congreso Internacional Silver Economy, organizado por la Diputación Provincial de Zamora, continúa generando expectación a pocos días de su celebración, tras registrar 2.000 congresistas inscritos.

El encuentro se celebrará los días 27, 28 y 29 de noviembre en Zamora, y mantiene abierto el plazo de inscripción hasta el próximo día 27, permitiendo a profesionales y entidades sumarse aún a esta cita de referencia mundial en innovación, salud y envejecimiento activo.

Durante tres jornadas, el Congreso reunirá a los principales expertos en ciencia, medicina, cuidados, emprendimiento y políticas activas, consolidando a Zamora como epicentro internacional de la Silver Economy, un modelo que transforma los retos del envejecimiento y la despoblación en oportunidades de empleo, cohesión social e innovación sostenible.

La quinta mesa, dedicada al deterioro cognitivo y otras afecciones de la tercera edad

Uno de los espacios más esperados del programa será la quinta mesa de trabajo, que se celebrará el viernes 28 de noviembre bajo el título ‘Deterioro cognitivo y otras afecciones de la tercera edad’.

El panel abrirá con la intervención de Inés Moreno, reconocida neurobióloga de la Universidad de Málaga. Le seguirá Inmaculada Vicente María, farmacéutica y licenciada en nutrición y dietética, que ofrecerá una ponencia sobre la importancia de la alimentación en la prevención de enfermedades neurodegenerativas.

Posteriormente, intervendrá la doctora Elisabeth Arrojo, referente nacional e internacional en oncología radioterápica y galardonada con el Premio Europeo Dr. Fleming a la Excelencia Sanitaria, que expondrá los beneficios de los tratamientos en oncothermia aplicados al cáncer.

La mesa contará también con presencia zamorana: Emilia Martínez Velado, doctora en Medicina Interna del Hospital Virgen de la Concha, y Guzmán Tamame, gerontólogo en el Hospital Recoletas Salud Zamora, quienes abordarán la atención integral y la coordinación asistencial en pacientes mayores.

Completan el panel el profesor Pedro Abizanda, jefe del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, y el doctor Eduardo Hevia, especialista en cirugía de columna de la Universidad de Navarra (Madrid).

El Camión del Año del Separ, presente en el Congreso

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, en el marco del Año del Sueño SEPAR, participará de forma activa en el simposio internacional con la llegada de Sleep on the Road, el Camión del Año de la entidad, que se ubicará en la Plaza Mayor de Zamora y que acercará a la población la importancia del sueño saludable, así como fomentará el diagnóstico precoz y el tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño.

Además, se ofrece la oportunidad a los profesionales sanitarios de conocer de primera mano los últimos avances tecnológicos, así como los dispositivos aplicados al diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño, a través de diferentes zonas: diagnóstico, tratamiento, cardiometabólica, descanso y evaluación de los trastornos del sueño.

Una iniciativa que complementará a este simposio internacional, referente mundial en el ámbito Silver, con las inscripciones abiertas y donde la Diputación Provincial de Zamora continúa transformando los desafíos del envejecimiento y la despoblación en oportunidades de empleo, cohesión social e innovación.

Por otra parte, en los próximos días se reunirá el jurado para valorar las candidaturas al Premio Solidario Silver, un galardón que reconoce el compromiso social y la innovación en la atención a las personas mayores. En la pasada edición, el reconocimiento recayó en las Comandancias Rurales de la Guardia Civil, por su destacada labor de apoyo y acompañamiento a la población sénior en el medio rural.