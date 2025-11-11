El realizador Eugenio Monesma, el "transmisor de la cultura popular" que recibe un galardón en Zamora

El realizador Eugenio Monesma empezó en el ámbito del documental etnográfico hace 40 años. Este director y productor atesora una amplia trayectoria de documentación de los oficios perdidos, las costumbres y las tradiciones del mundo rural español que el martes fue reconocida en el Festival Etnovideográfica 2025, con el primer Cencerro de Honor.

Origen

Su origen oscense, sin duda, le ayudó a tener una predisposición hacia temas vinculados con la cultura tradicional.

Con 18 años y una cámara de Super 8 se iba a pasar una semana con un pastor para conocer su oficio e incluso hizo uno sobre pueblos desaparecidos. "Entonces no tenía la sensibilidad de que estaba contactando con informantes, eso fue unos años más tarde", atestiguó.

Sus trabajos comenzaron a proyectarse en semanas culturales de los pueblos. "Servía para que la gente que había ejercido profesiones humildes sintiesen que sus trabajos eran importantes y esas charlas servían para sacar más información", testimonió el realizador.

Evolución

Con una cámara de 16 milímetros grabó cinco documentales emitidos por TVE y se abrió el mundo de los festivales.

El realizador Eugenio Monesma. / Alba Prieto / LZA

"Eran festivales de cine, no de cine etnológico, pero el jurado tenía una sensibilidad" aclaró.

"He sido el mero transmisor de la cultura popular, un intermediario entre esas gentes mayores que tenían en su cabeza todos esos conocimientos y toda una experiencia" comentó, antes de recibir el reconocimiento, en una conversación ágil donde se cuela su proyecto de fogones tradicionales como los que ha grabado en La Torre de Aliste.

Premio

El galardón del Cencerro de Honor representa "un orgullo" y "más cuando uno ha hecho la trashumancia" bromeó. A renglón seguido añadió que "hay gente joven que valora toda esta labor", como unos jóvenes estudiantes de Audiovisual que "me han hecho esta mañana unas preguntas interesantísimas. Ellos me aportaban su experiencia y yo aporto mi experiencia" sentenció.

En la jornada de inicio de Etnovideográfica se proyectaron dos trabajos históricos de este realizador. "Olegaria la alfarera" que para su autor "es toda una referencia de Zamora" y "La boda maragata", una recreación en la que participó todo un pueblo.

Programa

La segunda jornada se abre hoy miércoles, en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León, a las 18.00 horas con la proyección de dos trabajos que compiten en la sección de Castilla y León a lo que se unirá, entre otros cortos, "Las cajas españolas" a lo que seguirá un encuentro con su director Alberto Porlan.