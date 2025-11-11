El pianista Sigfrido Cecchini ofrece cinco conciertos en el NH de Zamora

El pianista Sigfrido Cecchini ofrece cinco conciertos en Zamora. El profesional deleitará con cuatro recitales de diversa temática y uno familiar centrado en Disney en la reconvertida capilla del convento de San Juan de Jerusalén del NH Palacio del Duero.

Propuestas

El viernes día 14 de noviembre el concertista ofrecerá "De la pantalla al piano Grandes Bandas Sonoras. A la luz de las velas" a las 19.00 horas, donde tocará un repertorio integrado por temas de "Gladiator", "Titanic" o "El Señor de los Anillos".

El pianista interpretará con pasión y elegancia algunas de las canciones más icónicas de ABBA, The Beatles, Queen y Mecano a partir de las 20.30 horas.

Además, ofrecerá un recital familiar el sábado 15 de noviembre a las 17.30 horas donde, la cálida luz de 1.500 velas combinará la música más entrañable de Disney mientras un cuentacuentos enlaza cada pieza para dar vida a esta experiencia inolvidable. A las 19.00 horas comenzará un recital, a la luz de las velas, de canciones inolvidables, con obras de Cohen, Sinatra o Coldplay entre otros, en tanto que a las 20.30 horas le llegará el turno de grandes temas de rock de Metallica, Queen o Led Zeppelin al piano.

Las entradas para los recitales pueden adquirirse en vivetix.com y sus precios oscilan, dependiendo del espectáculo y la fila elegida, entre los 30 y los 15 euros.

Trayectoria

Sigfrido Cecchini comenzó a tocar el piano a los 9 años. Formado en el Conservatorio de Oviedo, completó sus estudios en la Berklee College of Music (Boston) y un Máster en Ingeniería de Sonido en Londres. Su trayectoria combina virtuosismo técnico, sensibilidad interpretativa y una visión creativa muy personal.

Con su propuesta "A la luz de las velas", Cecchini ha emocionado ya a más de 30.000 espectadores en diversas ciudades del norte de España, en un espectáculo que logra una magia especial gracias al piano de cola improvisado sin partitura.

Ha actuado en escenarios de todo el norte de España, Madrid, Zaragoza, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, Santander, Oviedo, Burgos, Palencia, León, entre otros. Sus conciertos de piano "son un recorrido por grandes bandas sonoras y canciones universales que todos reconocemos y sentimos como propias, con la fuerza y la emoción que solo estos instrumentos son capaces de transmitir" explican.