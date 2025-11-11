Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos mujeres de mediana edad de Zamora fallecen por trastornos de la alimentación este año

La Asociación Zamorana contra la Anorexia y la Bulimia detecta un aumento de casos durante la menopausia

Presentación de &quot;MÁS ALLÁ DEL AMOR&quot; La Asociación Zamorana contra la Anorexia y la Bulimia organiza un evento solidario con la colaboración de la Fundación Caja Rural

Presentación de "MÁS ALLÁ DEL AMOR" La Asociación Zamorana contra la Anorexia y la Bulimia organiza un evento solidario con la colaboración de la Fundación Caja Rural / Alba Prieto / LZA

Dos zamoranas de más de 50 años han fallecido este año como consecuencia de trastornos de alimentación según han denunciado desde la Asociación Zamorana Contra la Anorexia y la Bulimia, Azayb. La psicóloga, Victoria López precisó que “llevaban una evolución larga en el tiempo incluso y han estado tratadas” y subrayó que “es una enfermedad mental grave que se vive en secreto donde la prevención es fundamental “, remarcó.

La profesional apuntó que “se cree que es una enfermedad de adolescentes que son mucho más vulnerables, pero estamos teniendo últimamente personas adultas, entre 50 y 60 años” ya que “creo que va unido un poco a la menopausia y está habiendo una prevalencia importante en personas mayores”.

Espectáculo

La profesional hizo estas declaraciones durante la presentación de un espectáculo solidario que tendrá lugar el viernes día 14 de noviembre en el Teatro Ramos Carrión. En la actividad, que confiere visibilidad a estas patologías, La Tijera Teatro pondrá en escena “Más allá del amor” donde se plantean “situaciones que se dan el amor de pareja el amor de la familia el amor propio lo que pasa más allá… pero desde el punto de vista cómico” describió Verónica Calvo del grupo de teatro.

Además, habrá coreografías a cargo de la Escuela de Baile Escena y entre y una y otra actuación se proyectarán un video “divulgador para despertar conciencias” señaló la presidenta de Azayb, Pasión Guzmán.

Entradas

Las entradas, a un precio de seis euros, están a la venta a seis euros en el centro de fisioterapia Victoria Fraile, en Synergias, en la Escuela de Baile Escena y en la sede de la Asociación Zamorana contra la Anorexia y la Bulimia, en las galerías de la calle de la Brasa.

Toda la recaudación irá destinada a prestar apoyo a las familias “porque necesitan mucha ayuda ya que el enfermo o la enferma está con tratamiento, pero ellos no y están desencajadas y desarmadas de alguna manera”, sintetizó Pasión Guzmán.

