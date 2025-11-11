Una mujer sufre una fractura por el mal estado del pavimento en el centro de Zamora.

Hay un punto crítico en el centro de Zamora que está causando multitud de accidentes a causa de los desperfectos en el enlosado. Se trata de la esquina donde la calle Mariano Benlliure desemboca en la Plaza del Fresco, donde una mujer de unos 40 años se ha caído este mediodía sufriendo una rotura de peroné.

Testigos del accidente han asegurado que no se trata de la primera caída que sucede en ese rincón, por el que pasan a diario decenas de vehículos y camiones de reparto y que han terminado provocando graves desperfectos en las baldosas del suelo, pensadas para el paso de peatones pero no para el de vehículos de gran tonelaje.

Estado del pavimento en la Plaza del Fresco de Zamora. / Cedida

La mujer se tropezó con el desnivel existente entre las baldosas agrietadas, torciéndose el tobillo y golpeándose en la rodilla y las manos al caer. Instantáneamente sufrió mucho dolor y era incapaz de moverse, presentando inflamaciones en la pantorrilla y el tobillo.

Fue atendida por varios viandantes que presenciaron la caída, que avisaron al servicio de emergencias 112 y a la Policía Nacional. Un agente llegó en cuestión de minutos para tomar parte del suceso y finalmente la ambulancia la atendió para llevarla al Hospital Virgen de la Concha, donde le realizaron varias pruebas hasta descubrir la rotura del peroné de la pierna derecha.

Este no es el único punto caliente objeto de caídas en el centro de Zamora. En el casco antiguo, en la rúa de los Notarios, es frecuente atestiguar accidentes de este tipo debido a la escasa diferencia de altura entre la acera y la calzada, que pilla desprevenidos a los viandantes. Un escollo mucho más difícil de resolver que el de las baldosas agrietadas en la Plaza del Fresco.