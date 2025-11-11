Monte la Reina: nuevo motor del tejido industrial en Zamora cuando esté a pleno rendimiento, ¿cómo y por qué?

Le acuartelamiento de Monte la Reina en Toro será un referente "estratégico" en innovación tecnología, uno de los más modernos de Europa, "ejemplo de transformación de economía circular, un proyecto que tirará del tejido industrial de la provincia de Zamora cuando funcione a pleno rendimiento en 2027, con la creación de 1.500 puestos de trabajo directos en la provincia, "empleos altamente cualificados que permitan cambiar la economía provincial y autonómica", ha explicado en Zamora la secretario de Estado de Defensa, Amparo Valcarce en la apertura del XII Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad 2025, que aborda estas cuestiones.

En ese contexto, ha subrayado que esta iniciativa es "una apuesta de Isdefe (la empresa de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España) y de la Universidad de Salamanca, un compromiso del presidente Pedro Sánchez y que busca la descentralización y vertebración de España. Y ha incidido de forma reiteradas en que la trascendencia de estas nuevas tecnologías radica en "el cambio profundo en la manera de afrontar tanto la toma de decisiones, como garantizar la seguridad y la defensa de España, de Europa y de la OTAN".

27 millones para infraestructuras viales, sistemas públicos y telecomunicaciones

La secretaria de Estado del Ministerio de Defensa, que ha anunciado a próxima semana la "contratación por 27 millones para crear "el sistema nervioso del acuartelamiento", es decir, comunicaciones internas, todas las infraestructuras, los viales interiores, el sistema de saneamiento, de electricidad y de telecomunicaciones, además del depósito de combustibles. El Ministerio insiste en que esta inversión de 130 millones busca "dinamizar la economía de Zamora, la creación de empleo y la creación de tejido industrial a medio plazo", para conseguir que la industria tecnológica y la innovadora "cambie el modelo productivo de la provincia, la estructura económica de Zamora", ha subrayado Amparo Valcarce.

La responsable del Gobierno central ha ido enumerando las actuaciones en que se han realizado, como limpieza del entorno, la rehabilitación de las quince edificaciones existentes, de los dos campos de tiro, "está ya preparada toda la zona del campo de maniobras", para concluir que "Monte la Reina ya es una realidad, hemos rehabilitado todo, edificios, campos de tiro, zona de maniobras, de hecho, el ejército de tierra ya está realizando maniobras con personal militar aquí".

Amparo Valcarce comparece ante los medios de comunciación. / Victor Garrido

Monte la Reina, ejemplo de modernización de las Fuerzas Armadas Todas esas potencialidades, unidas al hecho de que esas instalaciones militares hacen del proyecto de Toro un "ejemplo de sostenibilidad medioambiental", paradigma de la capacidad de modernización de las Fuerzas Armadas, de su apuesta por el i+D+I", explican que Zamora haya sido elegida como sede del congreso, una cita "importante para el Ministerio de Defensa" en el contexto del análisis y exposición de "tecnologías emergentes, tecnologías disruptivas, pero sobre todo, aquellas que contribuyen a la modernización de nuestras Fuerzas Armadas", pero que pueden aplicarse al ámbito civil también, ha indicado Valcarce. Esa dimensión innovadora de Monte la Reina ha despertado el interés de empresas, centros tecnológicos y universidades para acudir al congreso que se desarrolla en la capital. Por último, ha señalado para remarcar que no es un promesa, sino una realidad tangible, "los convenios que tenemos con la Universidad de Salamanca e Isdefe para apoyar los proyectos tecnológicos" lo demuestran, ha abundado antes de asegurar que "esperamos tener toda la infraestructura concluida en 2027, por lo tanto los plazos se cumplen, porque no deben olvidar ustedes que Margarita Robles, ministra de Defensa, ha dado su palabra al Ejército de Tierra y este siempre cumple".

Convenio con Turquía: aviones de entrenamiento construidos en España

La secretaria de Estado de Defensa ha querido aclarar en Zamora que el contrato con el Gobierno de Turquía para desarrollar aviones de entrenamiento militar "es un programa de modernización, es un proyecto estratégico de España y Turquía", que será especialmente beneficioso para el territorio español donde "se desarrollarán y fabricarán aquí por la compañía Airbus e por Indra", una colaboración que permitirá el refuerzo de las instalaciones de Airbus en Albacete y de la Escuela de Pilotos de Caza que tiene el Ejército del Aire en Badajoz.

Amparo Valcarce ha explicado que se trata de "un acuerdo entre dos países de la OTAN y, sobre todo, un acuerdo industrial que beneficia a España, que beneficia no sólo al desarrollo tecnológico en el que van a participar empresas españolas", Airbus o Indra, sino que "generará puestos de trabajo en España" y que se lleva a cabo desde la perspectiva de "apostar por la tecnología y la autonomía estratégica de España".