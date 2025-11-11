Guarido sobre la querella por prevaricación por las basuras: "Un acto de venganza, propio de las películas de Torrente"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha salido al paso de la querella criminal por supuesta prevaricación administrativa, malversación y denuncia falsa que le ha puesto un extrabajador municipal al que previamente se había considerado responsable de los 9,7 millones de euros que, según el Consistorio, la anterior concesionaria del servicio de basuras, Zamora Limpia, facturó de más a las arcas municipales.

Guarido ha asegurado que esa querella, de la que aún no siquiera tiene notificación oficial al margen de lo publicado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, y que se ha interpuesto contra él, la viceinterventora y el anterior secretario municipal, es "un acto de venganza propio de las películas de Torrente". De hecho, el trabajador municipal ya jubilado que ha interpuesto las acciones judiciales contra él y contra los altos funcionarios era el responsable "por acción o por omisión, parece que por omisión por su propia ineficacia", de firmar las certificaciones que hicieron que se pagara casi diez millones de euros de más a la anterior concesionaria.

Como el asunto lo llevó el Ayuntamiento al juzgado, tanto al Contencioso como al Juzgado de lo Penal, instancia esta última que finalmente lo archivó dando vía libre a continuar las diligencias en el Contencioso, el alcalde ha considerado que la querella es simplemente "un acto propio de pura venganza contra mi persona". De hecho, ha calificado la querella de "denuncia completamente temeraria y completamente falsa" cuya finalidad sería la de "desprestigiarme", ha declarado en rueda de prensa.

Guarido ha recordado que a lo largo de su vida política municipal lleva ya seis querellas, dos denuncias por delito electoral y tres por acoso laboral y todas ellas se han archivado. Se ha mostrado tranquilo porque la interpuesta ahora tampoco tendrá mucho recorrido judicial e incluso es posible que ni siquiera llegue a admitirse a trámite por el juzgado, como ha ocurrido con alguna otra.

Ha recordado que los tres querellados son "los que descubrimos el pastel de lo que se estaba cociendo en el desarrollo del contrato" de la anterior concesionaria de basuras, a la que durante años se le pagó por la maquinaria cuando ya estaba amortizada, lo que supuso casi siete millones de euros pagamos de más de los más de 9,7 millones si se añaden además otros conceptos facturados indebidamente, según reflejó en su día el informe de la viceinterventora. Ese informe es el que dio lugar a la reclamación judicial del Ayuntamiento contra Zamora Limpia y a las acciones en la vía penal que finalmente fueron archivadas y uno de cuyos investigados es quien ahora interpone la querella contra el alcalde.