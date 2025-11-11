Fragmentación y ruralidad, principales retos para el emprendimiento en la provincia de Zamora

Zamora es la provincia con mayor proporción de autónomos de España. Así se desprende del informe Emprende 2025, elaborado por Holded en colaboración con Toluna Corporate, en el que se sitúa a la provincia a la cabeza de España en proporción de trabajadores autónomos, con un 26% de los afiliados a la Seguridad Social inscritos como autoempleados. Una cifra que refleja un territorio marcado por un fuerte espíritu emprendedor que se enfrenta a varios desafíos condicionados por el entorno rural, la falta de relevo generacional y la digitalización. Principales retos a los que hay que añadir la dispersión territorial y la ausencia de grandes compañías que hacen que prime un tejido empresarial rural y fragmentado.

Estudio del que la iniciativa "Zamora destino vital", impulsada por la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio y CEOE-Cepyme Zamora, extrae importantes conclusiones para el futuro del emprendimiento zamorano. En primer lugar, destaca el escenario de "optimismo moderado" en el que las pequeñas y medianas empresas siguen siendo el motor del empleo, aunque con la necesidad de transformarse para sostener su crecimiento. Alta tasa de autoempleo y ocupación, con potencial de transformación digital y creación de valor local, que suponen una oportunidad clave para el territorio.

Informe Emprende 2025 / Cedida

En este sentido, desde el proyecto, dirigido a atraer inversión y talento, creen esencial aprovechar la tendencia nacional hacia la digitalización y la inteligencia artificial como medio para modernizar el ecosistema rural. Oportunidades que se enfrentan a los retos estructurales de la provincia como son la despoblación, la escasez de tejido industrial y la dependencia de microempresas familiares.

Radiografía del emprendimiento

A nivel nacional, el informe muestra a las pymes como la columna vertebral de la economía española, ya que no solo conforman el 99,8% de las empresas del país, sino que generan el 72% del empleo privado y aportan el 65% del PIB empresarial. "Una espina dorsal atomizada, ya que el 94,4% está compuesto por microempresas de menos de 10 empleados", indican en el informe.

El ecosistema pyme español, aunque en crecimiento, está marcado por la dualidad del surgimiento de sectores de alto crecimiento cuya supervivencia a largo plazo se basa en la innovación y la digitalización junto a la permanencia de sectores tradicionales como la hostelería, que siguen siendo los principales generadores de empleo, "aunque con menor facturación y resiliencia", apuntan.

Realidad en la que se hace notable que el éxito y modernización de una pyme "no es uniforme, sino que depende de su sector, su adopción tecnológica y su ubicación, con Madrid y el norte de España como los polos más dinámicos".

Crecimiento en el que el freno está en la competencia, los altos costes laborales, la incertidumbre económica o la burocracia, a los que se suman retos como la falta de visibilidad, el acceso limitado a financiación y la escasez de personal cualificado.n