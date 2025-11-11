Drogas, alcohol, velocidad o teléfono móvil: vigilancia a los autobuses escolares de Zamora
La DGT está inmersa en una campaña regional que controlará el correcto funcionamiento del transporte de niños
Nueva campaña especial de vigilancia y control de los autobuses escolares en Zamora con el objetivo de que circulen a velocidad adecuada, que no tengan distracciones al volante y que, por descontado, sus conductores lo hagan en plenas condiciones de salud alejados del alcohol y las drogas. Pero hay más: los agentes vigilarán que el cinturón de seguridad esté puesto tanto en trayectos cortos como en más largo.
Se trata de una campaña regional que en su última sesión controló a 379 autobuses escolares de Castilla y León. De ellos 95 fueron sancionados por incumplir alguno de estos puntos.
La vigilancia se prolongará durante esta semana con el foco puesto en el transporte de viajeros en general pero con mayor miramiento en el ámbito escolar.
Velocidad y teléfono móvil
Los agentes de la DGT vigilarán también que los conductores circulen a la velocidad adecuada y que no hagan uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción. Los siniestros más habituales en los que se ven involucrados autobuses escolares están causados, sobre todo, por un exceso de velocidad o distracciones.
Además se intensificarán las inspecciones sobre estos vehículos, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener son los correctos para la prestación del servicio. Verificarán también que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad del vehículo sean los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso.
La guía "Al cole siempre seguros"
Nueve de cada diez siniestros de tráficos con niños en el transporte escolar se producen en el momento de bajar o subir al vehículo, o justo en los instantes inmediatos. A menudo, se trata de atropellos causados por la distracción al abandonar el bus.
En el caso concreto de las denuncias tramitadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, la mayoría estuvieron generadas, como viene siendo habitual en las últimas campañas, por irregularidades administrativas, como no disponer de la preceptiva resolución de la autorización especial para realizar transporte escolar o no tener suscrito el seguro obligatorio de responsabilidad civil, tal y como exige la ley.
