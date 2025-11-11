¿Qué domingos abren las tiendas y los centros comerciales para la campaña de Navidad? Estas son las fechas
La cuenta atrás para estas fechas tan especiales ya ha comenzado.
Parece que la Navidad está lejos... pero se encuentra ya a la vuelta de la esquina. Es inevitable empezar a pensar en algunos regalos y, por lo tanto, comenzar a hacer ya las primeras compras. Además, ver las luces navideñas ya colocadas en las calles de Zamora también anima y aviva ese espíritu navideño.
En estas fechas tan señaladas, hay domingos y días festivos en los que la Junta de Castilla y León ha autorizado la apertura para establecimientos comerciales de todo tipo, desde pequeñas tiendas hasta centros comerciales.
Tendrás que esperar hasta diciembre, porque en noviembre se mantienen los horarios habituales, pero el mes que viene te podrás ir de compras el sábado 6 de diciembre a pesar de ser festivo, y también los domingos 14, 21 y 28 de diciembre.
Ya en enero, también hay dos domingos de apertura autorizada: los días 4 y 11.
Zonas de gran afluencia turística
Además, la Junta de Castilla y León también permite la apertura de los establecimientos comerciales el lunes 8 de diciembre, día festivo, en las siguientes zonas de gran afluencia:
- Galende (Zamora)
- León
- Golmayo (Soria)
- Sotillo de la Adrada (Ávila)
