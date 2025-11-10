Braganza, Coimbra, Oviedo, Zamora, Yaritagua, Altagracia de Orituco y Beit Jala. Son las ciudades con las que está hermanada Zamora. Es decir, siete municipios con los que la capital ha proclamado su asociación para actuar en un ámbito internacional, confrontar sus problemas y desarrollar relaciones de amistad cada vez más estrechas. Así, al menos, se define en una guía práctica publicada por el Consejo Europeo de las regiones.

Además, entre ambas partes debe existir una participación ciudadana activa, una relación duradera y un constante intercambio de ideas, reflexiones, experiencias y buenas prácticas.

Zamora está hermanada con dos localidades portuguesas: Braganza y Coimbra. A una hora y veinte minutos (aproximadamente) en coche, Braganza es una joya patrimonial que tiene mucho que descubrir. En el caso de Coimbra, el hermanamiento es reciente. Ambas ciudades sellaban en julio de 2024 su hermanamiento en un viaje institucional a la histórica ciudad portuguesa. Entre los proyectos conjuntos de cooperación transfronteriza que se quieren poner en marcha, iniciativas relacionadas con el turismo y con la relación que ambas ciudades tienen con el primer rey de Portugal, Afonso Henriques.

También se mantiene una relación de hermandad con Oviedo, con la ciudad homónima en Ecuador desde el año 1982 y con otras dos ciudades venezolanas: Yaritagua y Altagracia de Orituco.

A todas ellas se sumó hace menos de un mes la ciudad cisjordana de Beit Jala. Su alcalde, Issa Farah Issa Janeneh, ha incidido en que el hermanamiento "pretende ser un ejemplo vivo de cómo se construyen puertas de amistad entre los pueblos. Lo que une a los pueblos del mundo es más fuerte que cualquier frontera".

Y el número podría crecer porque el Ayuntamiento de Zamora está trabajando desde hace tiempo en el hermanamiento con la Wilaya Bojador. Es una de las provincias africanas en las que se encuentran los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Además, en el año 2009, la localidad francesa de Périgueux (Francia) propuso hermanarse con la capital de la provincia, pero el proyecto no llegó a formalizarse.