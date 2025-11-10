Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ejército

Zamora se convierte durante tres días en epicentro nacional en tecnología e innovación en defensa y seguridad

La ciudad acoge el XII Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, que se centrará en la I+D+i como motor de al sostenibilidad y efeciencia energética en Defensa

Un militar, junto a varios vehículos, en las instalaciones de Monte la Reina.

Un militar, junto a varios vehículos, en las instalaciones de Monte la Reina. / José Luis Fernández (Archivo)

Alberto Ferreras

Expertos del Ministerio de Defensa y de distintos organismos públicos y privados participan desde este martes hasta el jueves en Zamora en el XII Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, que convierte a la ciudad en epicentro nacional en la materia durante tres días.

En esta edición el congreso se centrará en la investigación, el desarrollo y la innovación como motor de la sostenibilidad y eficiencia energética en defensa, según han informado fuentes del Ministerio de Defensa.

El congreso es un foro de referencia nacional para el intercambio de conocimientos y trabajos entre los agentes involucrados en el ámbito de la I+D+i de la defensa y seguridad en España. Además de compartir conocimiento y avances tecnológicos, el congreso se ha constituido como una oportunidad para destacar programas emblemáticos del Ministerio de Defensa en los que se ve materializada su capacidad de desarrollo e innovación en el área de la eficiencia energética y la sostenibilidad.

En ese ámbito, el Ministerio ha destacado el proyecto del nuevo cuartel militar de Monte la Reina que pretende ser un referente en ese aspecto y representa un compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia energética y el respeto medioambiental que promueven en colaboración la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), el Ejército de Tierra y la Universidad de Salamanca.

Entre los participantes en el congreso figuran universidades públicas, centros universitarios de Defensa y de la Guardia Civil, organismos públicos de investigación, representantes de empresas de distintas ramas de la I+D de la defensa, laboratorios y otros entes públicos y privados que conforman la base tecnológica e industrial nacional.

El congreso sirve de presentación y difusión de investigaciones, desarrollos y metodologías innovadoras potencialmente aplicables a la defensa y seguridad, así como de temáticas orientadas a la seguridad y la defensa con un importante componente transversal de aplicación a otros sectores.

Para ello se han programado a lo largo de tres jornadas ponencias que pondrán de relieve el relevante papel de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para la promoción de los avances en todos los ámbitos de la sociedad.

Noticias relacionadas y más

El congreso incluye premios a la mejor comunicación, la mejor comunicación de un estudiante universitario y la mejor referida a sostenibilidad y eficiencia energética.

El regalo zamorano que el papa León XIV se lleva al Vaticano

