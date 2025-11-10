Vistas inmejorables para atraer turistas a Zamora: un nuevo mirador en el Lago y cinco que se rehabilitan en Arribes

Zamora estrenará el próximo verano infraestructuras que buscan reactivar el turismo y lo hará en dos de los parajes naturales más atractivos y visitados de la provincia: el Lago de Sanabria y los Arribes del Duero, ambos pertenecientes a la reserva de la biosfera transfronteriza Meseta Ibérica. En ambos casos, los trabajos previstos estarán listos para el próximo verano tras los pasos dados para su ejecución el pasado viernes.

En Arribes se trata de reclamos turísticos ya existentes pero que sufrirán notables mejoras en las localidades de Fermoselle, Pinilla de Fermoselle, Fariza, Torregamones y Villadepera. Se trata de los miradores de las Escaleras, Peña el Cura, las Barrancas, la Torta y Peña Centigosa. La reforma de los cinco, junto a otros once de la parte salmantina del parque natural Arribes del Duero, la ha sacado a licitación por 92.245 euros el Gobierno autonómico a través de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. El plazo de recepción de ofertas está abierto hasta el próximo 4 de diciembre y la apertura de sobres se realiza al día siguiente, por lo que si no hay complicaciones el próximo verano estará lista la renovación de infraestructuras, que incluye reposición de carteles y señalización, labores de acondicionamiento de caminos o del entorno.

En el parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto los trámites administrativos van más rápidos y se espera que en un mes comience la construcción de un nuevo mirador sobre el cañón del Tera y el Lago de Sanabria que estará listo seis meses después para convertirse en una atracción situada arriba de San Martín de Castañeda. Junto a la subida a la Laguna de los Peces, a cuatro kilómetros de llegar al final de la carretera, se acondicionará junto a la carretera ZA-103 un aparcamiento con capacidad para quince turismos y dos autobuses.

Desde allí se iniciará una ruta de senderismo de un total de 2.118 metros que llegará al nuevo mirador del cañón del río Tera. Por el camino, los senderistas podrán acercarse a zonas de bosque de roble y de arbustos y pasarán junto a arroyos y zonas con vistas panorámicas.

Mirador Peña Centigosa, en Villadepera.

Para la construcción del mirador, del que el pasado viernes la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León formalizó el contrato con una inversión de unos 381.500 euros, se utilizarán materiales respetuosos con el entorno. En su diseño se ha tenido en cuenta criterios paisajísticos y de integración con la zona. Desde el mirador, los visitantes se podrán asomar al vacío y contemplar las vistas de la bajada del río Tera en su primer tramo de cauce hasta llegar al lago de Sanabria.

Para aumentar la sensación de vértigo, el mirador tendrá suelo en forma de rejilla que permite ver la caída hacia el valle del Tera, a lo que se sumará además una ligera inclinación de la barandilla hacia afuera para dar una sensación de asomarse al vacío, según figura en el proyecto. El nuevo atractivo turístico llega a un parque natural como el del lago de Sanabria, que forma parte de la reserva de la biosfera Meseta Ibérica y que el pasado verano vio como parte de su entorno se quemaba en uno de los incendios forestales que afectaron a la provincia. Afortunadamente, ese fuego quemó principalmente terrenos de pronta regeneración y alejados del lago, por lo que cuando el mirador se inaugure a finales de primavera o principios de verano, las vistas serán ya de un entorno natural que muestre todo su verdor y aparentemente esté totalmente recuperado de aquella desgracia.