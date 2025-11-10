La vida que esconden las riberas del Duero en la ciudad de Zamora, fotografiarla tiene premio

El ciervo que se coló e domingo en el parking de San Martín pone de relieve lo cerca que está la naturaleza del casco urbano de Zamora, algo que también se puede comprobar a diario, no con animales tan grandes e imponentes, en el tramo urbano del río Duero a su paso por la ciudad.

Para poner en valor esa biodiversidad, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Zamora junto a la productora Memento Mori han confeccionado un programa de actividades divulgativas con las que se invita a pasear por las riberas del río y descubrir toda la vida que hay a su alrededor. "Las fotografías son excusas para enseñar el Duero y lo que esconde", ha declarado la concejala del área, María Eugenia Cabezas. El programa "Naturalmente fotógrafo.

El Duero en Zamora" incluirá como primera propuesta la proyección de un documental que se estrenará el próximo jueves día 13 en Multicines Zamora a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. La cinta documental, de 40 minutos de duración, tiene carácter divulgativo y pretende mostrar la naturaleza y la biodiversidad en el tramo urbano del Duero, según ha detallado su autor, el fotógrafo Ángel Lorenzo.

De la nutria al martín pescador

En él se muestran seres vivos que se ven frecuentemente, pero no siempre uno se para a observarlos con el detalle de las imágenes incluidas en el documental. También otros más difíciles de ver que igualmente se pueden descubrir junto al río, como la nutria, el martín pescador, algunos anfibios y mamíferos como la garduña.

Tras el estreno, la proyección estará disponible en Youtube y en la web de eventos culturales de la ciudad Zamorainquieta y se pondrá igualmente a disposición de los centros escolares de la ciudad por si quieren utilizarla como material de trabajo para contenidos relacionados con la naturaleza y la biodiversidad.

Entre las actividades propuestas también se ha incluido una quedada fotográfica e interpretativa por el río que se desarrollará el sábado 22 de noviembre de 10.00 a 13.00 horas a la que pueden acudir todas las personas interesadas, bien con una cámara fotográfica o simplemente con la del móvil.

El sábado siguiente, día 29, se ha programado en el mismo horario un taller de naturaleza para familias que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se desarrollará en el bosque de Valorio.

Presentación del documental sobre la fauna en el Duero. / Alba Prieto

Por último, el programa se completa con un concurso de fotografía de naturaleza que se desarrollará a lo largo de los meses de noviembre y de diciembre y que incluye premios en metálico y en material fotográfico.

La ambientóloga promotora de las actividades Esther Mezquita ha dado cuenta de la buena salud medioambiental del tramo urbano del Duero en Zamora, ya que en otros lugares el río se canaliza y "eso es un error" pero aquí se ha mantenido la vegetación que permiten a los animales mantener sus hábitos de vida.

Quien se pasee junto al río en la ciudad y observe los seres que habitan el lugar, que sepa que sacando la cámara de su móvil puede tener premio. El concurso ha comenzado.