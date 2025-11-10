Los viajeros de Sanabria recaban apoyos para el AVE en el CES

La plataforma "Viajeros jodidos de Sanabria AV" ha buscado en el Consejo Económico y Social de Castilla y León nuevos apoyos a su reivindicación de que se restituyan las paradas sanabresas del AVE suprimidas en junio.

La plataforma ha logrado a través de una de sus integrantes, Maye Mato, entregar una misiva al presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, en la que le exponen los motivos de su reivindicación.

En ella, los sanabreses le han expuesto que las supresiones vigentes desde el pasado 9 de junio les impiden "acudir a buena hora a trabajar, a estudiar, a las consultas médicas del único hospital de referencia en Zamora, del que nos distan 240 kilómetros, ida y vuelta".

Han recordado que la alternativa al tren de Alta Velocidad es "una carretera peligrosa causante de cientos de accidentes". La plataforma ha expuesto que lo mismo ocurre con quienes viajan a Madrid por trabajo, por razones familiares o para especialistas médicos. "Obligatoriamente han de pernoctar en Madrid, pues no es posible el retorno dentro del mismo día, con los elevados gastos que ello comporta", han indicado en la carta entregada en persona a Cabero.

Del mismo modo, el recorte de paradas lo han sufrido, médicos, profesores, funcionarios y otros profesionales con residencia en Zamora y puesto de trabajo en Sanabria, que "vieron suprimido el tren que los trasladaba por la mañana desde Zamora y les permitía entrar en sus puestos de trabajo dentro del horario laboral, lo que generó desafecciones y peticiones de cambio de destino", han recordado los integrantes de la plataforma "Viajeros jodidos Sanabria AV".