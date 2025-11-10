Robert Francis Prevost, más conocido como León XIV, ha visitado España en varias ocasiones en el desempeño de sus cargos, la última de ellas el pasado 7 de noviembre.

El papa León XIV recibió en audiencia a los miembros de la Fundación Internacional Religión y Sociedad, momento que el sacerdote zamorano, Héctor Galán Calvo aprovechó para acercarse al sumo pontífice. Durante la reunión no solo pudo hablar con el americano, sino que le hizo entrega de una serie de regalos que le mantendrán unido para siempre con la provincia Zamora y de León.

Así es como el sacerdote le hizo entrega, en primer lugar, de una imagen enmarcada de la señal de León a solo 14 kilómetros ubicada en la N-630, una fotografía que ha sido realizada por el propio Héctor Galán Calvo.

Sin embargo, y a pesar de la gran repercusión de este detalle, no fue lo único que el sacerdote le entregó al sumo pontífice, y es que, como no aprovechar semejante momento para hacerle entrega de unas pastas de Sayago.

El regalo zamorano que el papa León XIV se lleva al Vaticano. / Cedida

Un regalo que seguro que no le ha dejado indiferente y que recordará siempre de la provincia zamorana.