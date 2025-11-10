El regalo zamorano que el papa León XIV se lleva al Vaticano
Si la fotografía de León XIV no era suficiente, el sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo ha dejado el listón por todo lo alto con este otro souvenir
Robert Francis Prevost, más conocido como León XIV, ha visitado España en varias ocasiones en el desempeño de sus cargos, la última de ellas el pasado 7 de noviembre.
El papa León XIV recibió en audiencia a los miembros de la Fundación Internacional Religión y Sociedad, momento que el sacerdote zamorano, Héctor Galán Calvo aprovechó para acercarse al sumo pontífice. Durante la reunión no solo pudo hablar con el americano, sino que le hizo entrega de una serie de regalos que le mantendrán unido para siempre con la provincia Zamora y de León.
Así es como el sacerdote le hizo entrega, en primer lugar, de una imagen enmarcada de la señal de León a solo 14 kilómetros ubicada en la N-630, una fotografía que ha sido realizada por el propio Héctor Galán Calvo.
Sin embargo, y a pesar de la gran repercusión de este detalle, no fue lo único que el sacerdote le entregó al sumo pontífice, y es que, como no aprovechar semejante momento para hacerle entrega de unas pastas de Sayago.
Un regalo que seguro que no le ha dejado indiferente y que recordará siempre de la provincia zamorana.
- Un ciervo de gran tamaño se pasea por las calles de Zamora y se cuela en el céntrico párking de San Martín
- El original regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV
- Herminio Ramos cumple un siglo: el maestro ilustrado de Zamora
- Un conductor bajo los efectos del alcohol provoca un aparotoso accidente en una de las principales avenidas de Zamora
- En libertad sin fianza, el autor del tiroteo en el bar Marta de Zamora: ¿por qué?
- El nuevo atractivo turístico del Lago de Sanabria: da mucho vértigo y ya tiene fecha para su puesta en marcha
- El archivo del caso de basuras lleva al alcalde de Zamora y a la viceintervetora al juzgado
- Lo que opinan los zamoranos sobre el 'regalito' a Abel Caballero el día del encendido de luces de Navidad en Vigo: protesta por el AVE