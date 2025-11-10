"Quiero que la Policía Municipal sea el salón de la gente de Zamora", Crisanto Vicente Hernández, nuevo jefe

La dirección de la Policía Municipal seguirá una línea continuista en su organización que recae en el nuevo jefe, en Crisanto Vicente Hernández -recién ascendido a inspector jefe-, según él mismo ha anunciado minutos antes de iniciarse los actos de la Fiesta de los Ángeles Custodios celebrada en el Teatro Principal, de la que fue protagonista, quien ha ensalzado "la gran labor" desempeñada por su predecesor, Tomás Antón Deza. Crisanto Vicente trabajará para que el cuartel de la Plaza Mayor "sea la casa de toda la gente de Zamora, que sea el salón" para lo que se centrará en "acercar mucho la Policía Municipal a la ciudadanía, que sienta que es su policía".

El alcalde de IU en Zamora, Francisco Guarido, ha manifestado su confianza en que Crisanto Vicente será "un buen jefe" de la Policía Local, "todos le vamos a ayudar le vamos a ayudar", ha indicado tras agradecer la labor de su antecesor, el mayor jefe Tomás Antón Deza, que ha dirigido a los agentes de Zamora capital en los últimos tres lustros, de quien ha destacado que "ha sido una persona leal con la institución, defensor de la Policía Municipal y de todos los derechos que han reivindicado en los últimos años, en los que se han conseguido cosas" para sus compañeros.Tomás Antón Deza ingresó en esta organización hace 44 años, cuando contaba con 21 años, y del que se retira porque le ha llegado la edad de jubilación.

Renovación del 50% de la plantilla

El mandatario municipal ha destacado la renovación en un 50% de la plantilla en los últimos años, "un buen síntoma, está prácticamente completa", ha indicado para recordar los años en los que no se permitía nuevas incorporaciones y ha destacado la llegada de personas jóvenes para ir sustituyendo las vacantes de los policías que se jubilan, con la incorporación de siete mujeres y tres hombres tras la última oposición, todos los años se convocan ya, lo que da idea de que la Policía Municipal camina hacia servicios igualitarios "de forma natural".

Guarido ha querido destacar el reconocimiento que se ha realizado en este evento a los trabajadores de las empresas adjudicatarias de los servicios del Ayuntamiento, que "colaboran muy activamente con la Policía Municipal". El alcalde mencionó a las plantillas del alumbrado público, de Parques y Jardines, de Basuras y Limpieza Viaria, y del abastecimiento de aguas, cuyos trabajadores "son los que se encargan de dar aviso al cuartel" cuando se produce una avería o incidencia para que se subsanen.

Además, entregaron los despachos por ascensos al nuevo jefe Crisanto Vicente Hernández, al ascenderr a inspector jefe de la Policía Municipal; a Luis Concejo García, que pasa a ser inspector; a Elena Caballero Matellán, que ya es subinspectora; y a los oficiales María del Carmen Belver Ortiz, José Vidales Hidalgo y Jaime Rosón García.

Medallas al mérito de la Policía Municipal Ana Descalzo Pino, magistrada de la Audiencia Provincial de Zamora por la labor de colaboración y coordinación ese organismo y la Policía Municipal.

Pedro Mariano Matellán Blanco, comandante de la Guardia Civil de la Comandancia de Zamora, por su colaboración con la Policía Municipal para una eficaz coordinación.

Pedro Ruiz Parra, guardia de la Guardia Civil de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, por su colaboración con la Policía Municipal de Zamora para una eficaz coordinación.

Elías Capitán Vaquero, inspector del Cuerpo Nacional de Policía de Zamora, por colaboración con la Policía Municipal de Zamora, para una eficaz coordinación entre ambos cuerpos.

Vicente Urones Domínguez, subinspector de la Policía Municipal de Zamora, por su trayectoria e implicación profesional.

Amando Vicente Villaón, oficial de la Policía Municipal de Zamora, por su trayectoria e implicación profesional.

Juan Antonio Rodríguez Moreno, oficial de la Policía Municipal de Zamora, por su extraordinaria labor como Instructor de Defensa Personal y Tiro Policial.

Manuel Vaquero Rego, oficial de la Policía Municipal de Zamora, por su extraordinaria labor en la Unidad de Policía Judicial de esta Policía Municipal.

Álvaro Burón Larruscaín y Víctor Santiago Junquera, agentes de la Policía Municipal, por su intervención trascendental para salvar la vida a un menor de edad en parada cardiorrespiratoria, mediante masaje cardiaco el día 25 de septiembre de 2025, según manifestaron los servicios médicos

Al representante de los Trabajadores del Servicio Municipal de Jardines

Al Comité de empresa de VALORIZA.

Al Comité de empresa de PREZERO.

Al Comité de empresa de AQUONA.

Al Comité de empresa de ACEINSA.

Placas de reconocimiento

Paulino Concejo del Valle, 91 años de edad, que ingresó en el Cuerpo de la Policía Municipal el 28 de enero de 1958, ascendió a cabo el 1 de septiembre de 1969 y a Sargento el 1 de julio de 1980 finalizando su andadura en el Cuerpo como Jefe de la Policía Municipal desde el 5 de julio de 1995 hasta su jubilación en 1997.

Placa de agradecimiento