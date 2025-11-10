Emigración
Néstor Seijas asume la presidencia del Centro Zamorano de Buenos Aires
El nuevo dirigente estará acompañado de Adriana Cordero como vicepresidenta hasta 2027
La asamblea anual del Centro Zamorano de Buenos Aires sirvió para elegir a la nueva junta ejecutiva para el periodo 2025-2027.
Néstor Seijas asume la presidencia durante los próximos dos años, y estará acompañado por Adriana Cordero, como vicepresidenta, y Alfredo Miranda —anterior presidente— ejerciendo ahora las labores de tesorero.
El equipo lo completan Manuela Rodríguez (protesorero), Alfredo Zurrón (secretario) y Cynthia Llamas (prosecretaria), junto a Rosana Bertino como secretaria de actas y otros diez compañeros en diferentes puestos.
Con raíces en Sayago
El nuevo presidente, que ha asumido con anterioridad otros cargos dentro de esta directiva, presume de ser hijo, nieto y bisnietos de zamoranos, concretamente de Almeida de Sayago, tierra que ha visitado en varias ocasiones y a la que le tiene un gran cariño.
La asamblea también sirvió para aprobar el balance económico del ejercicio anterior, agradeciendo a todos lo asociados "su participación y compromiso, esenciales para la vida del centro".
