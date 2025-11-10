Néstor Seijas asume la presidencia del Centro Zamorano de Buenos Aires

La asamblea anual del Centro Zamorano de Buenos Aires sirvió para elegir a la nueva junta ejecutiva para el periodo 2025-2027.

Néstor Seijas asume la presidencia durante los próximos dos años, y estará acompañado por Adriana Cordero, como vicepresidenta, y Alfredo Miranda —anterior presidente— ejerciendo ahora las labores de tesorero.

Lista de la nueva ejecutiva del Centro Zamorano de Buenos Aires / Cedida

El equipo lo completan Manuela Rodríguez (protesorero), Alfredo Zurrón (secretario) y Cynthia Llamas (prosecretaria), junto a Rosana Bertino como secretaria de actas y otros diez compañeros en diferentes puestos.

Con raíces en Sayago

El nuevo presidente, que ha asumido con anterioridad otros cargos dentro de esta directiva, presume de ser hijo, nieto y bisnietos de zamoranos, concretamente de Almeida de Sayago, tierra que ha visitado en varias ocasiones y a la que le tiene un gran cariño.

Néstor Seijas (izquierda) junto a Alfredo Miranda, anterior presidente y actual tesorero / Cedida

La asamblea también sirvió para aprobar el balance económico del ejercicio anterior, agradeciendo a todos lo asociados "su participación y compromiso, esenciales para la vida del centro".