Néstor Seijas asume la presidencia del Centro Zamorano de Buenos Aires

El nuevo dirigente estará acompañado de Adriana Cordero como vicepresidenta hasta 2027

Néstor Seijas, nuevo presidente del Centro Zamorano de Buenos Aires, con camisa de cuadros, junto a parte de la directiva y socios. | CEDIDA

B. Blanco García

La asamblea anual del Centro Zamorano de Buenos Aires sirvió para elegir a la nueva junta ejecutiva para el periodo 2025-2027.

Néstor Seijas asume la presidencia durante los próximos dos años, y estará acompañado por Adriana Cordero, como vicepresidenta, y Alfredo Miranda —anterior presidente— ejerciendo ahora las labores de tesorero.

Lista de la nueva ejecutiva del Centro Zamorano de Buenos Aires

El equipo lo completan Manuela Rodríguez (protesorero), Alfredo Zurrón (secretario) y Cynthia Llamas (prosecretaria), junto a Rosana Bertino como secretaria de actas y otros diez compañeros en diferentes puestos.

Con raíces en Sayago

El nuevo presidente, que ha asumido con anterioridad otros cargos dentro de esta directiva, presume de ser hijo, nieto y bisnietos de zamoranos, concretamente de Almeida de Sayago, tierra que ha visitado en varias ocasiones y a la que le tiene un gran cariño.

Néstor Seijas (izquierda) junto a Alfredo Miranda, anterior presidente y actual tesorero

La asamblea también sirvió para aprobar el balance económico del ejercicio anterior, agradeciendo a todos lo asociados "su participación y compromiso, esenciales para la vida del centro".

