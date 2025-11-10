El musical “Más Allá” y el tributo zamorano a Adele en el Teatro Ramos Carrión de Zamora
El circo acrobático de China regresa a la ciudad
La música de distintos estilos y el circo recala en el Teatro Ramos Carrión esta emana.
El nuevo musical de Rogelio Cabado podrá verse este sábado 15, a las 20.00 horas con una entrada a 10 euros. “Más allá, el musical” presenta a unos jóvenes artistas, inquietos y soñadores, que coinciden siempre en la misma cafetería. Allí, comparten ilusiones e inspiraciones creadoras, con sus retos, luces y sombras.
El montaje pretende poner el foco en el valor de la amistad, la incertidumbre de la vida adulta o el escepticismo, entre otros actuales temas.
Homenaje a Adele
El domingo 16, se estrenará en el escenario del Ramos una propuesta especialmente elegante y cuidada. Eva Ares, Adrián Lorenzo y Diego Turrión, quienes se definen como “tres músicos zamoranos con trayectorias muy distintas, pero una sensibilidad común”, rendirán homenaje a una de las voces más icónicas de nuestro tiempo.
“Rolling in the dream” no es solo un tributo a la gran Adele, es una experiencia emocional que reinterpreta con respeto y personalidad los grandes éxitos de una artista irrepetible. Desde la fuerza desgarradora de “Someone like you” hasta la energía luminosa de “Rolling in the Deep”, este espectáculo combina emoción, talento y complicidad para conectar con el alma del público este domingo día 16 de noviembre a las 19.00 horas con una entrada a 16 euros.
Ambas actuaciones forman parte del programa “El Ramos con Zamora”.
El Gran Circo Acrobático de China
A mayores, este jueves, día 13 de noviembre, está previsto un especial regreso. El Gran Circo Acrobático de China vuelve a Zamora para trasladar al público a un universo donde la magia está presente en todas partes, a través de la danza, los malabares, las acrobacias, espectaculares coreografía y vestuarios y escenografías llenos de fantasía y color.
Todo ello conforma una propuesta atrayente para todos los públicos, que comenzará a las 20.30 hora a un precio de 28 euros.
Entradas
Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.
- Un ciervo de gran tamaño se pasea por las calles de Zamora y se cuela en el céntrico párking de San Martín
- El original regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV
- Herminio Ramos cumple un siglo: el maestro ilustrado de Zamora
- Un conductor bajo los efectos del alcohol provoca un aparotoso accidente en una de las principales avenidas de Zamora
- En libertad sin fianza, el autor del tiroteo en el bar Marta de Zamora: ¿por qué?
- El nuevo atractivo turístico del Lago de Sanabria: da mucho vértigo y ya tiene fecha para su puesta en marcha
- El archivo del caso de basuras lleva al alcalde de Zamora y a la viceintervetora al juzgado
- Lo que opinan los zamoranos sobre el 'regalito' a Abel Caballero el día del encendido de luces de Navidad en Vigo: protesta por el AVE