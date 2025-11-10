El musical “Más Allá” y el tributo zamorano a Adele en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

La música de distintos estilos y el circo recala en el Teatro Ramos Carrión esta emana.

El nuevo musical de Rogelio Cabado podrá verse este sábado 15, a las 20.00 horas con una entrada a 10 euros. “Más allá, el musical” presenta a unos jóvenes artistas, inquietos y soñadores, que coinciden siempre en la misma cafetería. Allí, comparten ilusiones e inspiraciones creadoras, con sus retos, luces y sombras.

El montaje pretende poner el foco en el valor de la amistad, la incertidumbre de la vida adulta o el escepticismo, entre otros actuales temas.

Homenaje a Adele

El domingo 16, se estrenará en el escenario del Ramos una propuesta especialmente elegante y cuidada. Eva Ares, Adrián Lorenzo y Diego Turrión, quienes se definen como “tres músicos zamoranos con trayectorias muy distintas, pero una sensibilidad común”, rendirán homenaje a una de las voces más icónicas de nuestro tiempo.

“Rolling in the dream” no es solo un tributo a la gran Adele, es una experiencia emocional que reinterpreta con respeto y personalidad los grandes éxitos de una artista irrepetible. Desde la fuerza desgarradora de “Someone like you” hasta la energía luminosa de “Rolling in the Deep”, este espectáculo combina emoción, talento y complicidad para conectar con el alma del público este domingo día 16 de noviembre a las 19.00 horas con una entrada a 16 euros.

Ambas actuaciones forman parte del programa “El Ramos con Zamora”.

El Gran Circo Acrobático de China

A mayores, este jueves, día 13 de noviembre, está previsto un especial regreso. El Gran Circo Acrobático de China vuelve a Zamora para trasladar al público a un universo donde la magia está presente en todas partes, a través de la danza, los malabares, las acrobacias, espectaculares coreografía y vestuarios y escenografías llenos de fantasía y color.

Todo ello conforma una propuesta atrayente para todos los públicos, que comenzará a las 20.30 hora a un precio de 28 euros.

Entradas

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.