Una mujer se queda sin 1.843 euros por la estafa de "el hijo en apuros"

El mensaje urgente con la petición de 1.843 euros para afrontar la compra de un teléfono móvil y un ordenador portátil en menos de 48 horas tardó en tener respuesta: la transferencia del dinero llegó esa misma mañana a la cuenta que le había indicado la persona que se hizo pasar por su hijo. La zamorana no sospechó que pudiera tratarse de una estafa, guiada por el deseo de ayudar a su hijo a salir del apuro. El delincuente que se hizo pasar por su hijo envió un mensaje en el que manifestaba tener su teléfono bloqueado para justificar ante su madre que estuviera usando otro terminal de móvil.

La zamorana había sido víctima de la estafa de "el hijo en apuros", una de las modalidades a la que los delincuentes acuden en los últimos años por su eficacia, ya que la reacción de al víctima es casi inmediata, sin apenas reflexión al creer que su hijo o su hija está en problemas y necesita dinero, por lo general, los estafadores piden cantidades de dinero asumibles por quien cae en la trampa. En este caso, el acusado, de iniciales E.E.D., tardó solo una horas en recibir los 1.845 euros en el número de cuenta que había facilitado a esta mujer, a la que envió un WhatsApp a las 9.00 del día 28 de marzo de 2023 haciéndose pasar por su hijo al que le urgía abonar esa cantidad en la tienda en la que había comprado los terminales móviles.

La Fiscalía de Zamora considera que el imputado por un delito de estafa deberá ser condenado a un año y medio de prisión, así como a indemnizar a la víctima con la cantidad que le ingresó en la cuenta que creyó que era de su hijo. El Ministerio Fiscal pide a la magistrada del Juzgado de lo Penal que no aplique ninguna atenuante al procesado. El caso estaba listo para ser juzgado el 30 de julio de 2024 y volvía a intentar celebrarse en días pasados sin que fuera posible porque el acusado no se conectó por vía telemática y se suspendió.

Las indagaciones de la Policía Nacional permitieron localizar el teléfono desde el que el procesado conectó con la mujer y detenerle. Las autoridades advierten de que hay organizaciones criminales dedicadas a buscar en redes sociales a jóvenes y contactar para conocer su vida y lograr el teléfono de los padres o de las madres y poder suplantarles a través de WhatsApp para cometer este tipo de estafas.