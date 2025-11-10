María Auxiliadora Fernández, concejala de Igualdad de Zamora: "Nuestra prioridad es luchar por una sociedad más igualitaria"

¿Qué balance hace del trabajo del Ayuntamiento de Zamora en materia de igualdad durante el último año?

Muy positivo. Hemos conseguido trabajar de manera transversal y a través de distintos sectores, con entidades y asociaciones. Hemos realizado realizando numerosas acciones de sensibilización: talleres, música, obras de teatro, conciertos, performance, poesía, ciclos de cine…Hemos puesto el arte a disposición del activismo contra la violencia de género y la promoción de la igualdad. Llevamos unos años con campañas que empiezan en torno al 25 N, día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y concluye el día 10 de diciembre -Día Internacional de los Derechos Humanos- realizando a lo largo de esos días las distintas actividades. No podemos olvidar que la igualdad es un derecho fundamental y defender los derechos de las mujeres es defender la democracia y los derechos humanos. Esa debe de ser nuestra prioridad: luchar por una sociedad más igualitaria, más justa y más diversa.

¿Cuáles considera que han sido los logros más destacados en este ámbito?

Creo que lo más importante del trabajo realizado es esa especie de alianza comunitaria que se ha logrado a través del trabajo con las asociaciones y entidades y, por supuesto, con el Consejo municipal de la Mujer. También, me gustaría pensar que hemos logrado con este trabajo acercarnos al objetivo de la toma de conciencia de que la erradicación de la violencia de género es un deber de las distintas administraciones y entidades, pero también de la sociedad civil. En una sociedad sana no cabe el maltrato ni los maltratadores, pero tampoco quienes los defienden, aplauden o les restan importancia.

¿Qué tipo de acciones se han impulsado para fomentar la empleabilidad y el emprendimiento femenino en la ciudad?

La puerta a los servicios sociales básicos son los centros de acción social (CEAS), sus equipos técnicos atienden las necesidades de las personas que van hasta allí con el objetivo de lograr una integración social plena. Por otra parte, el Ayuntamiento de Zamora en su Plan de Igualdad establece como objetivo estratégico el impulso del trabajo femenino y concienciar sobre el reparto equitativo de las responsabilidades familiares y domésticas. Hace años, creo que fue en el año 2021, se impulsó el programa Relanza mujer para la mejora de la empleabilidad y también para la permanencia y promoción profesional a través de un programa de formación y empoderamiento de cuatro meses de duración. Tal vez, deberíamos retomar este tipo de iniciativas. Desde hace muchos años, los Programas Mixtos de Empleo-Formación de la Junta, desarrollados a través de la modalidad de programas experienciales de empleo y formación, permiten la mejora al acceso laboral de las personas participantes; concretamente en los de atención socio-sanitaria, la inserción femenina es bastante alta ya que son talleres muy feminizados porque la propia ocupación lo está.

La violencia de género sigue siendo un problema grave. ¿Qué medidas se han reforzado o implementado desde el Ayuntamiento para apoyar a las víctimas y prevenir nuevos casos?

Cada una de las mujeres asesinadas en nuestro país nos enfrenta a nuestro fracaso como sociedad. Cada vez que en el Ayuntamiento de Zamora se nos presenta un caso de violencia de género, se activan los protocolos establecidos y los equipos trabajan integralmente con la persona afectada para luego derivarla al recurso más idóneo para ella. En cuanto a la prevención…Hay que hacerla antes, en la escuela, apostando por un modelo diferente y eso sólo puede hacerse desde el rechazo de la sociedad a esos comportamientos. Y ahí tenemos que estar todas y todos

¿Cree que ha habido un cambio de mentalidad o una mayor implicación social en temas de igualdad en los últimos años?

Sin duda hay avances…muchos. Yo recuerdo con estupor, con 17 o 18 años, la visita de Cristina Almeida, al instituto dónde yo estudiaba. Me impactó escucharla contar cómo las mujeres en este país no podían abrir una cuenta bancaria ni trabajar sin permiso de su marido o tutor, y eso no cambió hasta el año 1975. Mi generación tuvo que desaprender lo aprendido para poder mirar el mundo desde otra perspectiva, y tomar conciencia de lo que significaba ser una mujer, una mujer feminista realizada en el triple ámbito, familiar, social y profesional. Por eso es tan difícil comprender esa reivindicación de la peor época de este país, un país gris y triste que vivía con miedo. Asustan los datos que nos alertan de un retroceso en cuanto a valores que creíamos firmemente consolidados y que nos muestran una realidad preocupante donde patrones y conductas machistas se normalizan y aceptan entre personas jóvenes, haciendo que persistan la desigualdad y la violencia de género.

¿Cuáles son los principales retos que se plantea la concejalía de Igualdad para el próximo año?

Hay un reto, muy difícil pero no imposible, que ya se planteó en el último Consejo Municipal de la Mujer: lograr acercarnos a las generaciones más jóvenes y poder acercarlos a la historia de este país, que sepan la verdad de los tiempos que están reivindicando. Tienen que saber que la desigualdad no es otra cosa que un desequilibrio de poder entre los dos sexos que puede cercenar proyectos de vida causando daños irreparables.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las mujeres zamoranas de cara al futuro?

Que sigan haciendo de lo comunitario un espacio abierto. Que sigan hablando sin miedo, que somos muchas, y serlo es la base de nuestra seguridad. Que nos cuidemos las unas a las otras, que eso es la base de la sororidad, para que nadie olvide: si tocan a una, respondemos todas.