Casi sin helio, de bajo consumo y sin sensación claustrofóbica, así es la resonancia magnética "eco" que llega a un hospital de Zamora

La sostenibilidad medioambiental puede aplicarse en distintos ámbitos y también tiene cabida en el de la salud. Por ella y por la incorporación de tecnología avanzada ha apostado el grupo Recoletas con un nuevo equipo que ha incorporado al Hospital Recoletas Salud de Zamora.

En concreto, la nueva tecnología la ha instalado en el centro de diagnóstico de ese centro hospitalario ubicado en la calle del Pinar de Zamora. Se trata de una máquina de resonancia magnética modelo Philips Ambition 1.5T, un equipo de alto campo y túnel ancho, de 70 centímetros, que combina "la más avanzada tecnología de imagen con un diseño sostenible y respetuoso con el medio ambiente, al funcionar con tan solo siete litros de helio líquido.

Esta nueva resonancia, equipada con la innovadora tecnología BlueSeal, cuenta con un imán completamente sellado que utiliza menos del 1% del helio de un sistema convencional, según ha informado este lunes el grupo Recoletas Salud en un comunicado.

Gracias a ello, "se elimina la necesidad de recargas y el riesgo de fugas, garantizando un funcionamiento más seguro, estable y ecológico", han destacado dichas fuentes.

Ventajas sostenibles

Además de su innovadora tecnología BlueSeal, cuenta con numerosas ventajas, entre ellas el mencionado uso casi nulo de helio, que es un recurso natural no renovable y cada vez más escaso. También supone una reducción de emisiones de CO2 y de los costes asociados al transporte y mantenimiento del gas.

El menor consumo energético, gracias a un sistema de refrigeración optimizado y eficiente, es otro de los beneficios, junto al funcionamiento continuo, incluso en caso de corte eléctrico, gracias al diseño de imán sellado. Por último, el menor impacto medioambiental, alineado con los objetivos de sostenibilidad sanitaria y eficiencia energética, es otra de las propiedades a tener en cuenta del nuevo equipo.

Reducir la sensación de claustrofobia

Además, su túnel de 70 centímetros de diámetro y su mesa más ancha y confortable mejoran "significativamente la experiencia del paciente, reduciendo la sensación de claustrofobia y facilitando la exploración de personas con movilidad limitada o complexión elevada".

Con esta incorporación, Grupo Recoletas Salud pretende reafirmar su compromiso con la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la excelencia asistencial, consolidándose como un referente en diagnóstico por imagen en Castilla y León.

"Esta nueva resonancia representa un paso decisivo hacia un modelo de diagnóstico más sostenible, eficiente y centrado en el paciente", ha señalado el grupo sanitario privado, que ha subrayado además que se trata de "tecnología de última generación al servicio de la salud y del medio ambiente".