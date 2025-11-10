Corte de tráfico este martes en Pablo Morillo

Este martes 11 de noviembre, con motivo de las obras de ampliación de la red de abastecimiento de agua potable, se procederá a cortar la calle Pablo Morillo al tráfico de vehículos en el tramo comprendido entre la intersección de la citada vía con la calle Amargura y con la calle Juan II.

El corte, salvo imprevistos, tendrá solo un día de duración por lo que se procederá a la apertura del tráfico durante la tarde del mismo día 11 de noviembre. Desde el Ayuntamiento remarcan que el corte busca que se puedan ejecutar correctamente los trabajos en condiciones de seguridad "tanto para los operarios como para el tráfico rodado externo a la obra".

Los vehículos que circulen por la calle Pablo Morillo y quieran acceder a la calle Cervantes, Regimiento de Toledo o a la avenida de Cardenal Cisneros podrán realizarlo por el recorrido alternativo a través de la calle Amargura y avenida Tres Cruces.

Los vehículos que circulen por la calle Pablo Morillo y quieran acceder a la calle Juan II podrán realizarlo por el recorrido alternativo desde la avenida Príncipe de Asturias.

Finalmente, los vehículos que circulen por la calle Cervantes en el tramo comprendido entre la calle Santa Teresa y calle Pablo Morillo deberán circular por la calle Pablo Morillo hacia la calle Amargura, para lo cual se procederá a instalar la señalización necesaria para habilitar el tráfico en ese sentido de circulación.

Estas afecciones al tráfico quedarán convenientemente señalizadas por parte de la empresa adjudicataria de las obras.

El tránsito peatonal a través del tramo afectado no se verá afectado, ya que se habilitarán itinerarios peatonales compatibles con la ejecución de las obras.